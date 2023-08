R$ 1.320 na conta HOJE (11): lista de CPFs quem podem sacar

Boa notícia — o Governo Federal anunciou nesta semana a liberação de R$ 1.320 para alguns brasileiros. Que será depositado em suas respectivas contas nos próximos dias. Trata-se de um valor voltado somente para uma determinada classe de brasileiros — o valor surpreendeu a todos! Para receber o dinheiro não é necessário qualquer ação adicional, haja vista que o montante irá cair na conta poupança do beneficiário.

Para receber o benefício é necessário que o brasileiro seja beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC). É um benefício voltado para os cidadãos brasileiros que nunca contribuíram com o INSS ou não conseguiram atingir o tempo estipulado para aposentadoria.

Estes brasileiros têm o direito de receber todos os meses o valor equivalente a 01 salário mínimo — totalizando R$ 1.320 neste ano de 2023. As parcelas são disponibilizadas apenas para os brasileiros que se enquadram nas regras propostas pelo Governo.

Haja vista que é necessário que a família possua renda mensal de no máximo 1/4 do salário mínimo. Caso haja pessoas com deficiência médica é possível passar por uma perícia a fim de também validar o recebimento dos valores. Lembrando que no geral — o BPC é destinado a idosos com idade superior aos 65 anos.

Os valores são depositados de acordo com o número final do NIS de cada beneficiário. Começando no dia 25 de agosto e indo até o dia 8 de setembro.

Como solicitar o BPC?

Aos interessados que desejam solicitar o BPC, é necessário que façam o requerimento diretamente pelo site do “Meu INSS”. É de suma importância que o interessado esteja com todos os dados atualizados no Cadastro Único. É válido lembrar que o BPC é um benefício assistencial, e não previdenciário. Desse modo, em caso de morte do titular o mesmo não é “herdado” pelos dependentes.

No caso de alguma alteração o mesmo precisa ir até o CRAS local a fim de atualizar os dados em questão. Estando com todos os dados atualizados, basta abrir o requerimento através do Meu INSS por intermédio do seguinte passo a passo:

Entre no aplicativo “Meu INSS”;

Clique em “Agendamento/Solicitações”;

Clique em “Novo requerimento”;

Escolha o serviço desejado e clique em “Atualizar”;

Confira as informações e envie o requerimento.

Pronto! Durante o processo pode ser necessário anexar alguns documentos pessoais de comprovação de alguma condição. Seja física ou não. Por fim: com o requerimento aprovado o beneficiário poderá ser submetido a uma perícia médica a fim de comprovar os dados enviados durante a abertura do processo.

Geralmente isso pode demorar 30 dias ou mais. Haja vista que agora o INSS está contando com o auxílio de sistemas inteligentes para analisar os requerimentos enviados.

