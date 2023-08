Comunicado GERAL do Nubank para HOJE (11): renegociação de dívidas ativa.

Uma excelente notícia para os clientes da instituição financeira Nubank! O banco informou na quarta-feira (dia 8 de agosto de 2023) quais são as condições para quitar os débitos dos clientes através do Desenrola, programa do Governo Federal.

O projeto foi lançado em julho deste ano e sua atual fase foca em dívidas bancárias. A idealização do programa se deu pelo Ministério da Fazenda. Saiba mais sobre as informações a seguir.

Comunicado geral do nubank para renegociação de dívidas. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank divulga condições para negociar dívidas.

A medida é válida para os clientes que se enquadrarem na faixa 2 do programa, formada por aqueles que ganham de dois salários mínimos a R$20 mil reais por mês. Eles poderão contar com descontos de até 98% nos pagamentos à vista. Além disso, há a possibilidade de parcelamento flexível em até 36 vezes, com datas de vencimento também flexíveis e personalizáveis de acordo com a situação do cliente.

Segundo a instituição, aproximadamente 1 milhão de pessoas já tiveram seus nomes “desnegativados”. Isso aconteceu porque limpar o nome de quem tem dívidas de até R$100 reais faz parte do programa do governo.

O Nubank oferece aos seus clientes quatro diferentes caminhos para iniciar a negociação das dívidas. Esses incluem o uso do próprio aplicativo do banco, por meio de seus canais oficiais de atendimento, abertura de negociação a partir da plataforma Acordo Certo, ou a negociação a partir da plataforma Serasa Limpa Nome.

Após o pagamento da entrada da dívida, a desnegativização do nome tem ocorrido em até cinco dias úteis.

Como funciona o Desenrola?

O programa lançado em 17 de julho de 2023, está na sua primeira fase. Por enquanto, ele prioriza as dívidas bancárias das pessoas que estão na faixa 2. A expectativa do governo federal é beneficiar cerca de 30 milhões de consumidores.

A segunda etapa do programa deve ter seu início em setembro. Ela englobará a faixa 1, ou seja, pessoas que ganham até dois salários mínimos e que possuem dívidas de até R$5 mil reais.

