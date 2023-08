Não tem problema comer estes alimentos fora da validade

Os alimentos frescos, como frutas, verduras e legumes, agora não precisam mais da indicação de prazo de validade. O Ministério da Agricultura desobriga os produtores a colocarem a informação nas embalagens.

Muitas vezes os prazos não passam de recomendações dos produtores sobre quando a qualidade do produto estará melhor.

Não tem problema comer alguns alimentos fora do prazo de validade. | Foto: Reprodução

Lista de alimentos.

Mel

O mel pode ser conservado por tempo indeterminado. Ele pode mudar de cor e se cristalizar, mas ainda poderá ser comido sem problema algum.

Arroz

Mesmo que a embalagem do arroz ficar coberta de pó, o arroz que está lá dentro estará tão bom quanto no dia em que você o comprou. Isso se aplica ao arroz branco, selvagem, arbório, jasmine e basmati. O arroz integral não tem a mesma sorte: devido a seu teor mais alto de gordura, pode ficar rançoso. Para garantir a qualidade de seu arroz, basta guardá-lo num recipiente bem fechado, no qual não penetre ar, para não permitir a entrada de carunchos.

Vinagre branco

Pode comprar vinagre branco em embalagem de atacado sem se preocupar: não será preciso jogá-lo fora. Ele nunca se estragará, porque fica fresco para sempre. Portanto, vale fazer um estoque do produto. Assim você sempre poderá recorrer a ele para fazer molhos de salada, marinadas e até mesmo para uso na limpeza doméstica.

Sal

Sal de cozinha, sal kosher ou sal marinho conservam ao longo de anos a mesma qualidade que tinham no dia em que você os comprou.

Amido de milho (maizena)

Para conservar amido de milho por tempo indeterminado, conserve-o bem seco, em recipiente bem fechado e num lugar de temperatura amena. Considerando que dificilmente você acabará com um recipiente grande de amido de milho em pouco tempo, é bom saber que não precisará repor seu estoque – nunca.

Açúcar

No caso do açúcar, o problema não é conservá-lo fresco, mas impedir que endureça e vire uma pedra. O açúcar nunca estraga porque não é um ambiente que propicia crescimento bacteriano. Apenas se certifique de guardá-lo num recipiente bem fechado, para protegê-lo de bichinhos e umidade.

Bebidas alcoólicas fortes

Não é preciso se apressar para acabar com aquela garrafa de 1,5 litro de rum: as bebidas alcoólicas fortes se conservam bem em lugares escuros e frios, por mais tempo que o necessário. Seu bar pode até ser um objeto que passa de geração para geração. A bebida pode perder um pouquinho de seu aroma, mas não a ponto de isso ser perceptível.

Alimentos que duram para sempre.

O sistema de prazo de validade de alguns alimentos é confuso. Para começo de conversa, há mais de uma data para tentar entender (indica que o alimento será mais fresco se consumido até essa data, mas não estará necessariamente estragado depois dela). E, em segundo lugar, essas datas em muitos casos estão totalmente equivocadas. Além disso, os consumidores não têm certeza de como interpretá-las, de modo que muitos alimentos ainda com boa qualidade são jogados no lixo devido a esses prazos. Muitas vezes os prazos não passam de recomendações dos produtores sobre quando a qualidade do produto estará melhor, não de quando seu consumo passa a representar um risco à saúde. Na realidade, alguns alimentos não estragam nunca.

Saiba mais: Banidos do MUNDO! 6 alimentos que foram proibidos