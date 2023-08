O Google anunciou recentemente uma medida que pode afetar milhões de usuários por todo o mundo. Trata-se do cancelamento de contas que estão com um longo período de inatividade no sistema. Ou seja, isso significa que, segundo a empresa, contas que não estiverem sendo utilizadas ou não apresentaram nenhuma ação nos dois últimos anos, poderão ser excluídas.

Dessa forma, caso o usuário possua alguma conta, na qual não realize algum tipo de movimentação virtual, há o perigo ser bloqueada. O “banimento” irá começar no dia 1° de dezembro de 2023 e a empresa levará em conta arquivos armazenados no Google Drive, por exemplo, além de documentos inativos, que também podem ser excluídos.

No caso de contas utilizadas apenas para pagamentos realizados em outras plataformas, como no Google Play, para smartphones ou tablets, essas não serão excluídas. Além dessas, contas ligadas a assinaturas de filmes, livros ou séries que ainda tiverem com saldo em stand by não serão canceladas.

Segundo o Google, o motivo da exclusão de contas tem como foco a liberação de espaço nos servidores, apagando dados não mais utilizados. A empresa de tecnologia ainda afirmou que isso pode favorecer a segurança dos seus usuários, uma vez que contas antigas podem ter senhas inseguras, podendo essas terem sido vazadas.

Milhões serão excluídos do Google, você está na lista? | Foto: divulgação

Como evitar que deletem minha conta no Google.

Para evitar que sua conta seja deletada, alguns passos podem ser seguidos, como:

Leitura ou envio de e-mail;

Uso do Google Drive,;

Assistir a um vídeo do YouTube logado;

Ter serviços de assinatura vinculados;

Entre outras atividades.

Caso você não tenha certeza se sua conta será deletada, entre em qualquer serviço do Google através de sua conta Gmail e tente realizar alguma tarefa, garantindo, assim, que sua conta se mantenha ativa. O Google também enviará notificações para as contas que podem ser deletadas.

O que é o Google Drive?

Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvem oferecido pelo Google, responsável por sincronizar seus arquivos entre diferentes dispositivos e máquinas pela internet. Ele permite que os usuários enviem e armazenem os arquivos na plataforma, podendo acessá-los de qualquer lugar.

