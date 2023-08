Você pode ter R$ 1.700 na carteira sem saber! Basta conferir se possui estes 3 itens

Você sabia que tem colecionadores de moedas? E que essas moedas raras são tesouros históricos e culturais que trazem aspectos fascinantes das civilizações que criaram. Elas estão sendo procuradas porque foram cunhadas em quantidades reduzidas pela falha de fabricação ou de alguns acontecimentos históricos excepcionais, por isso os colecionadores admiram tanto.

Ou seja, cada moeda rara tem uma história que mostra a transformação da sociedade, alguns governos que lideraram e não podemos nos esquecer das inovações tecnológicas de cunhagem. Vale ressaltar que essas moedas raras também revelam algo diferente sobre a história econômica do país. Então uma moeda de 10 centavos pode chegar a valer R$ 100 ou mais.

veja as moedas que valem muito e que pode ter na sua carteira. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Você tem moeda de 10 centavos na carteira? Fique atento porque pode valer bem mais

Essa moeda especificamente de 10 centavos que estamos comentando é referente a segunda família do Real que foi cunhada no ano de 2022, ela também tem a imagem de Dom Pedro I, o imperador que proclamou a independência do Brasil do ano de 1822, o que faz essa moeda ser valiosa é um erro de fabricação que afetou o cunho.

Tem um canal no YouTube que se chama Moedas Raríssimas, o canal explica que essa moeda tem um cunho quebrado e trincado e assim faz ela ter um aspecto diferente das demais, por mais que é um erro bem raro ele valoriza a moeda entre os colecionadores. O valor dela pode variar de R$ 100 a R$ 120.

Moedas de 5 e 50 centavos

Outra curiosidade é que algumas moedas de 5 ou 50 centavos podem também ter um valor que ninguém imagina, principalmente as que foram produzidas na Holanda do ano de 2019, elas foram feitas pela empresa Royal Dutch a pedido da Casa de Moeda do Brasil.

Característica dessa moeda rara

Essas moedas se diferenciam pois elas apresentam uma letra A abaixo do ano da cunhagem, é um detalhe que indica que foram fabricadas na Holanda e não no Brasil, foram cunhadas mais de 47 milhões de moedas de 5 centavos e mais de 97 milhões de 50 centavos que também possui essa marcação.

Erro de fabricação

Tem também outro erro de fabricação que afetou algumas dessas moedas que fizeram se tornar raras, ou seja, algumas moedas apresentam a data da fabricação no anverso no lado oposto ao do valor.

Vale ressaltar que os erros são difíceis de serem encontrados e assim as moedas são mais procuradas pelos colecionadores. O canal RNF Coleções no TikTok, as moedas de 5 centavos com esse erro podem valer até R$ 15, enquanto as de 50 centavos chegam a valer até R$ 1.700.

