Passo a passo para atualizar o Caixa Tem e aproveitar o que tem de novo.

O Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal, é utilizado para realizar diversos repasses para inscritos em benefícios sociais. O aplicativo, assim como qualquer outro, pode passar por atualizações constantes, melhorando a experiência do usuário e possibilitando um acesso mais rápido e sem atrasos.

Com isso alguns apps podem apresentar problemas ao atualizar. Uma das situações mais comuns é o problema com cadastros ativos ou com o registro do celular. Caso o cliente ou beneficiário mude de número, por exemplo, é possível que os dados contidos no Caixa Tem fiquem desatualizados, impossibilitando a atualização do sistema.

Além disso, existem outros problemas que são bem frequentes, como por exemplo, a falha de conexão e até armazenamento cheio. Dito isso, talvez seja benéfico limpar o cache de seu smartphone para que o aplicativo Caixa Tem opere de uma forma mais leve, rápida e funcional. Caso nada disso funcione, tente ir até o Google Play ou no Apple Store e, caso o app esteja desatualizado, aparecerá a opção “atualizar”.

Caso o problema persista, talvez seja de extrema importância entrar em contato em um dos telefones da Caixa. Dependendo da situação, eles podem te ajudar a resolver o problema. Veja as opções de atendimento:

4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas;

0800 104 0104 para as demais localidades.

Acompanhe o passo a passo para atualizar o aplicativo do Caixa TEM. Imagem: jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como atualizar cadastro no Caixa Tem.

Caso você tenha acesso novamente ao Caixa Tem, a atualização de seu cadastro e do aplicativo é essencial. Para isso, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo Caixa Tem no seu celular; Informe as credenciais da sua conta gov.br; Selecione a opção “Atualizar seu cadastro”. Se estiver tudo correto com seus dados, confirme a operação; Em caso de mudança, informe a sua nova localização e sua nacionalidade e clique em “Próximo”. Na sequência, dê informações sobre a sua renda e patrimônio. Envie fotos dos seus documentos de identificação; Pronto!

O que é o Caixa Tem?

O CAIXA Tem foi feito para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviços e transações bancárias.

Com ele, você tem uma conta digital gratuita para usar no dia a dia. Pode receber e mandar dinheiro com Pix, poupar, pagar contas e boletos, fazer recarga de celular, contratar seguro, pagar na maquininha, fazer empréstimos e saque sem cartão. Além disso, com o seu cartão de débito virtual, você pode fazer compras pela internet, pagar suas compras no seu aplicativo de entrega ou de vídeo e música preferido e transferir dinheiro pelo WhastApp.

O aplicativo CAIXA Tem é leve e é compatível com praticamente todos os aparelhos celulares. A navegação consome pouca internet e é compatível com as redes de celulares disponíveis. O CAIXA Tem também é inclusivo e oferece acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

Saiba mais: Mensagem aparece no Caixa Tem antes de bloquear benefício; veja qual é.