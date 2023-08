Moedas de 1 real que podem valer R$ 700 e não são velhas; você pode ter

Se você tem o hobby de colecionador moedas antigas, vai gostar da novidade. Algumas dessas redondinhas de metal que valem centavos ou até 1 real, podem possuir um valor muito maior do que se poderia imaginar, especialmente quando incorporam erros durante o processo de fabricação. Ficou curioso? Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Moedas antigas de R$ 1 podem valer cerca de R$ 700 para colecionadores. | Foto: Reprodução TikTok / @numismaticajf

Moedas que não são gorjeta

Você tem o hábito de colecionar moedas? É interessante perceber que, para muitos entusiastas dessa prática, o valor associado a esses objetos vai além do aspecto meramente financeiro, carregando um significado sentimental.

No entanto, é surpreendente como algumas dessas peças podem possuir um valor muito maior do que se poderia imaginar, especialmente quando incorporam erros durante o processo de fabricação.

Um erro que vale muito

Entre as moedas de Real que se encontram entre as mais valiosas, destaca-se a série das Olimpíadas do Rio de 2016, especificamente a moeda da modalidade de Natação. O TikTok do perfil ‘Numismaticajf’ revela que essa moeda pode ter um valor substancialmente superior ao que aparenta, contudo, esse valor está vinculado à presença de um erro específico durante a fabricação.

O erro em questão é denominado “núcleo deslocado”, e conforme as análises de especialistas numismáticos, a presença desse defeito pode elevar o valor da moeda para até R$ 720 no mercado de colecionadores. Além da moeda de Natação, outras moedas olímpicas que possuem o potencial de alcançar esse valor quando apresentam o mesmo defeito incluem as modalidades de basquete, boxe, golfe, rugby e a moeda do mascote Vinícius.

Moedas brasileiras que valem mais que seu passado

Antes da introdução do Real, a história monetária brasileira compreendia diversos sistemas. O primeiro deles foi o sistema de Réis, que se estendeu desde o período do Brasil Colônia até 1942. Algumas pessoas ainda possuem essas antigas moedas como herança de seus antepassados, muitas vezes sem suspeitar que algumas delas podem valer quantias consideráveis.

Moeda de 2 mil réis de prata

Uma moeda que se destaca nesse contexto é a moeda de 2 mil réis de prata, emitida em comemoração ao Centenário da Independência de 1922. Foram produzidas 359 mil unidades, confeccionadas com 90% de prata. De acordo com o catálogo de moedas raras, tais moedas atualmente valem R$ 60 em estado MBC, R$ 100 em estado soberba e R$ 170 em estado flor de cunho. Versões com 50% de prata, contando com 1,2 milhões de unidades, têm valores de R$ 36 (MBC), R$ 65 (soberba) e R$ 110 (flor de cunho).

Moeda de 500 réis

Destacando-se como a mais valiosa entre as moedas comemorativas do Centenário da Independência, a moeda de 500 réis chama a atenção por sua raridade, a qual está associada a um erro em sua confecção. Feita de bronze/alumínio, essa moeda teve 13,7 milhões de unidades produzidas. Segundo o catálogo, seu valor varia de R$ 8 (MBC) a R$ 120 (flor de cunho). Caso a moeda apresente o reverso horizontal, seu valor pode chegar a até R$ 850, e, em casos ainda mais raros, quando o reverso está invertido ou a palavra ‘Brasil’ apresenta a grafia errônea com duas letras ‘B’, seu valor pode atingir a expressiva quantia de R$ 2.700.

Esses exemplos revelam como os pequenos detalhes e erros podem transformar moedas aparentemente comuns em itens valiosos para os colecionadores, ilustrando a fascinante interseção entre história, arte e valor comercial que as moedas antigas e comemorativas representam. Sendo assim, é bom dar aquela conferida na sua gaveta empoeirada ou no seu cofrinho enferrujado. Quem sabe você não encontra um verdadeiro tesouro, não é? Boa sorte!

