Benefício de R$ 330 começa a ser repassado; quem recebe?

O Governo do Estado de São Paulo anunciou para este mês de agosto um pagamento no valor de R$ 330, referentes a um benefício social que normalmente é distribuído em três parcelas bimestrais de R$ 110 cada. No entanto, vale destacar que esse montante não estará disponível para todos os residentes, devido a limitações de orçamento. Entenda melhor quem poderá receber o auxílio, logo abaixo.

Vale gás já tem data e valor em agosto; confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Governo de SP confirma benefício

Brasileiros que residem em cidades no estado de São Paulo receberam uma boa notícia no início deste mês. De acordo com o governo do estado, o Auxílio-Gás voltará a ser pago a partir deste mês de agosto, com repasses no valor de R$ 330 para os beneficiados pelo programa social, distribuído em três parcelas bimestrais de R$ 110 cada. No entanto, vale destacar que esse valor não estará disponível para todos os residentes.

Destinado aos cidadãos brasileiros que cumpram os critérios predefinidos pelo programa, o Auxílio-Gás foi originalmente concebido em 2020 em resposta à pandemia de Covid-19, mas continua a ser concedido aos beneficiários.

De maneira semelhante à iniciativa promovida pelo Governo Federal, os residentes da cidade de São Paulo que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica são elegíveis para receber o vale-gás. Por meio desse auxílio, é reembolsado o valor total correspondente à aquisição de um botijão de gás de 13 kg. É importante ressaltar que os valores não são creditados diretamente nas contas do cartão Bolsa do Povo.

Leia mais: Novos brasileiros receberão o Vale Gás em agosto; veja a lista

Quem tem direito?

Conforme explicado pelas autoridades do Governo de São Paulo, não é necessário realizar um procedimento de inscrição para ter acesso aos recursos do Auxílio Gás. Isso se deve ao fato de que as famílias que preenchem os requisitos estabelecidos já foram automaticamente incluídas na folha de pagamento.

Quanto aos critérios de elegibilidade para receber o Auxílio Gás, as famílias residentes no estado de São Paulo precisam cumprir os seguintes requisitos:

– Possuir inscrição atualizada no Cadastro Único;

– Não ser beneficiário do programa Bolsa Família;

– Ter uma renda familiar de até R$ 178 por indivíduo;

– Residir em áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica.

Como solicitar o auxílio?

Dessa forma, as famílias inscritas no Cadastro Único passam a receber o repasse destinado à compra do botijão de gás. Aqueles que ainda não estão cadastrados no sistema devem se dirigir a uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar o cadastro.

Conforme dados divulgados pelas autoridades estaduais, mais de 400 mil famílias estão sendo beneficiadas pelo programa do vale-gás.

Leia também: Inesperado! Mudança no Auxílio Gás preocupa brasileiros