R$ 1.420 em agosto? Novo COMUNICADO DO INSS deixa brasileiros em festa

Já confirmado para este mês de agosto, o pagamento de uma parcela dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com repasse extra estimado em R$ 1.420, representando um aumento em relação ao valor habitualmente concedido a esse grupo. Saiba mais detalhes sobre a novidade, logo abaixo.

INSS anuncia valor extra para este mês

No decorrer do mês de agosto, uma parcela dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está programada para receber um auxílio de R$ 1.420, representando um aumento em relação ao repasse habitualmente concedido a esse grupo. Em circunstâncias normais, os pagamentos usuais perfazem R$ 1.320.

A origem dos R$ 100 adicionais tem, obviamente, uma explicação. Essa quantia provém dos repasses provenientes do Auxílio-gás nacional, os quais estão agendados para o corrente mês de agosto. Aqueles inscritos no programa BPC têm a possibilidade de também receber o aporte proveniente do programa de transferência de renda do governo federal, permitindo assim a acumulação dos benefícios desses dois projetos.

Os valores específicos do Auxílio-gás nacional destinados ao mês de agosto ainda não foram oficialmente divulgados, embora informações extraoficiais sugiram que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome tem a intenção de distribuir R$ 108 para cada família integrante desse programa.

Contemplados pelo auxílio-gás apreensivos

O número exato de indivíduos que terão acesso ao Auxílio-gás nacional neste mês de agosto ainda permanece incerto. Ao longo do ano, o programa manteve-se estável, atendendo a uma base de 5 milhões de beneficiários. Dificilmente haverá alterações abruptas na quantidade de pessoas beneficiadas, seja aumentando ou diminuindo.

No que se refere ao montante a ser adicionado ao BPC, o governo federal garante um valor que corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Isso significa que, caso o preço médio estipulado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) seja, por exemplo, R$ 100, esse mesmo valor será repassado aos beneficiários.

No cenário brasileiro, verifica-se uma tendência clara de diminuição no preço médio do botijão de gás a nível nacional. Portanto, é plausível supor que essa redução também se reflita nos pagamentos do Auxílio-gás nacional. Entretanto, é altamente provável que os repasses superem a marca dos R$ 100, como tem sido observado nos meses anteriores.

O calendário de pagamentos do Auxílio-gás nacional difere dos programas tradicionais, a exemplo do Bolsa Família. Este projeto específico realiza os pagamentos a cada dois meses. Considerando que o último repasse ocorreu em junho, a próxima etapa está programada para agosto, com início a partir do dia 18.

Calendário de pagamentos

A seguir, apresentamos o cronograma de pagamentos de acordo com os últimos dígitos do Número de Identificação Social (NIS) para o mês de agosto:

Final do NIS 1: Pagamento programado para o dia 18 de agosto, que cai em uma sexta-feira.

Final do NIS 2: A data estipulada para o pagamento é 21 de agosto, uma segunda-feira.

Final do NIS 3: O pagamento será realizado no dia 22 de agosto, terça-feira.

Final do NIS 4: Agendado para o dia 23 de agosto, quarta-feira.

Final do NIS 5: Previsto para o dia 24 de agosto, uma quinta-feira.

Final do NIS 6: O pagamento está agendado para o dia 25 de agosto, sexta-feira.

Final do NIS 7: Programado para o dia 28 de agosto, uma segunda-feira.

Final do NIS 8: A data estabelecida para o pagamento é 29 de agosto, terça-feira.

Final do NIS 9: O pagamento será realizado no dia 30 de agosto, quarta-feira.

Final do NIS 0: Agendado para o dia 31 de agosto, quinta-feira.

