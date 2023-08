Pessoas surdas poderão usar óculos com legenda automática; veja como funciona

Após aparecer pela primeira vez na rede social TikTok, óculos de realidade aumentada batizado de TranscribeGlass traz, em sua inovação, uma esperança de uma vida mais inclusiva para as pessoas com deficiência auditiva. Aparelho usa da tecnologia para gerar legendas em tempo real. Entenda melhor como funciona a incrível invenção.

Tecnologia em prol da acessibilidade

Uma inovação surpreendente está despertando a esperança de uma vida mais inclusiva para as pessoas com deficiência auditiva. Trata-se de um par de óculos equipados com realidade aumentada que tem a capacidade de gerar legendas em tempo real.

Nomeada como TranscribeGlass, o acessório inovador está chamando a atenção, especialmente após um vídeo viralizar no TikTok, cativando o público por conta da sua proposta revolucionária. O vídeo em questão demonstra as legendas surgindo quase instantaneamente enquanto um dos criadores da tecnologia, Tom Pritsky, se comunica com uma interlocutora.

Pritsky, um mestrando em informática biomédica na renomada Universidade Stanford, enfrenta uma perda auditiva bilateral e juntamente com seu colega Madhav Lavakare, desenvolveu essa notável invenção.

Óculos que supera barreiras

Em uma entrevista concedida ao The Stanford Daily, Pritsky compartilhou algumas das motivações que impulsionaram o desenvolvimento desses óculos inovadores. Uma das principais lacunas que eles buscavam preencher era a dificuldade de manter uma conversa frente a frente, uma barreira que os óculos TranscribeGlass superam com sucesso. Ele explicou como poder acompanhar uma conversa enquanto caminha ao lado do interlocutor é uma experiência incrível que essa tecnologia torna possível.

O site oficial do TranscribeGlass esclarece que a invenção foi cuidadosamente projetada para ser compatível até mesmo com indivíduos que utilizam óculos regularmente, pois seu design foi concebido para se integrar de maneira harmoniosa às hastes das armações. Além disso, o site também destaca a disponibilidade de um aplicativo que acompanha os óculos, sendo compatível tanto com dispositivos iOS quanto Android.

Como funciona o TranscribeGlass

O funcionamento dos óculos geradores de legendas é engenhoso: as legendas são transmitidas por meio de conexão Bluetooth para o dispositivo, que as projeta diretamente no campo de visão do usuário através da realidade aumentada. Isso proporciona à pessoa a capacidade de ajustar o tamanho e a posição do texto de acordo com suas preferências e ambiente.

Problemas de acessibilidade motivaram ideia

Lavakare, outra mente por trás dessa inovação, revelou ao Stanford Daily que sua motivação para criar esse dispositivo surgiu quando soube que um amigo surdo abandonou seus estudos no ensino médio devido a problemas de acessibilidade.

À medida que o projeto ganhava força, Lavakare começou a angariar recursos, buscar orientação de mentores e reunir uma equipe comprometida. Em um passo significativo, a empresa foi adquirida pelo Indian Institute of Technology em Delhi, uma incubadora de startups, e também recebeu apoio financeiro adicional dos governos dos Estados Unidos e da Índia.

Esperança para deficientes auditivos

No âmbito da tecnologia em prol das pessoas com deficiência auditiva, cientistas estão intensificando seus esforços para introduzir soluções inovadoras. No ano de 2022, pesquisadores do Departamento de Eletrônica da Universidade de Málaga, na Espanha, apresentaram um dispositivo singular que possibilita aos usuários “ouvir” música por meio do tato, identificando distintas variações sonoras no espectro audível.

Além disso, um grupo de pesquisadores do MIT desenvolveu uma terapia promissora para reverter a perda auditiva. Essa abordagem terapêutica envolve células progenitoras, que têm a capacidade de se transformar em diversos tipos celulares, semelhante às células-tronco, porém com um limite de divisões.

Esse grupo de cientistas conseguiu cultivar células ciliadas, que normalmente não se regeneram naturalmente, devolvendo ao menos uma parte da audição aos pacientes. Esses avanços inovadores têm o potencial de representar um marco importante para a comunidade de pessoas com deficiência auditiva no futuro.

