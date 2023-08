Precisa trabalhar? 10 cidades têm vagas de sobra no Brasil

Está a procura de emprego? Sabia que 10 cidades do Brasil estão com vagas sobrando? Isso mesmo! Segundo as estatísticas do Ministério do Trabalho, existem 10 cidades brasileiras oferecendo trabalho com carteira assinada. O levantamento destaca o constante crescimento e desenvolvimento de diferentes partes do país.

Descubra as 10 cidades do Brasil que estão oferecendo vaga de emprego. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Veja as 10 cidades do país que estão com vaga de sobra

As 10 cidades com mais oferta de emprego no Brasil são:

São Paulo

188 mil vagas criadas em 2022, alcançando um saldo positivo de 131 mil vagas, mesmo após as demissões durante o ano.

Rio de Janeiro

102 mil vagas, atingindo um saldo positivo de 82 mil vagas.

Brasília

46 mil novos empregos. Na cidade, se destacou o setor de serviços, representando quase 70% das vagas oferecidas.

Belo Horizonte

41 mil empregos.

Fortaleza

37 mil vagas, sendo destaque na região Nordeste.

Goiânia

34 mil vagas.

Salvador

33 mil vagas.

Curitiba

30 mil vagas.

Manaus

30 mil vagas. É a única cidade da região norte na lista.

Recife

26 mil vagas.

Essa classificação proporciona uma perspectiva sobre o progresso econômico em várias áreas do Brasil e a habilidade das cidades em promover o emprego, mesmo diante de dificuldades. Fica claro que cada cidade possui uma narrativa singular a compartilhar quando se trata de fomentar oportunidades de trabalho e impulsionar suas respectivas esferas de empregabilidade.

Veja mais: Quanto você tem que pagar para o INSS se perder o emprego?

Finlândia oferece vagas de emprego para brasileiros

O governo local da Finlândia, considerado o país mais feliz do mundo segundo o veículo norte-americano World Happiness Report, está oferecendo vagas de emprego a estrangeiros com o objetivo de atrair mão-de-obra qualificada internacional.

A lei filandesa estabelece uma carga horária de trabalho semanal de no máximo 40 horas, se caracterizando como uma jornada altamente flexível.

O site de buscas de emprego chamado de Work in Finland foi criado pelo próprio governo para aumentar o recrutamento de profissionais de outros países. Esse site integra um programa governamental de estímulo à mão-de-obra denominado Talent Boost.

O país está oferecendo atualmente 420 vagas de emprego. Contudo, para se candidatar para as vagas é fundamental ter domínio da língua inglesa. As línguas oficiais do país como o irlandês e o sueco são diferenciais.

A remuneração varia conforme o grau de exigência e capacitação do candidato. Entretanto, as leis da Finlândia proíbem que os trabalhadores ganhem menos do que um salário mínimo, que é 1331 euros por mês, o que equivale a R$7.167,57 no câmbio atual.

Ao acessar o site, o usuário poderá se candidatar para diversos postos de trabalho, como também informações sobre o processo de visto e um link do Linkedin.

Em relação aos tipos de vagas, é possível encontrar segmentos diversos, como: Tecnologia, Engenharias, Marketing, Serviços, Administração e Finanças, Recursos Humanos, Construção Civil e educação.

Veja mais: Entrevista de emprego: “qual seu maior defeito?” é assim que se responde