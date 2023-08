Quem trabalha estava esperando por essa revelação do abono anual

O abono salarial é um dos benefícios que a maioria dos trabalhadores têm direito, mas há momentos em que eles acabam esquecendo de realizar o saque e o dinheiro fica “perdido”. Todavia, o Ministério do Trabalho e Emprego acaba de divulgar em nota, como será possível receber o valor extra e sacá-lo diretamente para sua conta bancária. Confira o passo a passo.

Grande vitória é anunciada aos trabalhadores brasileiros em relação ao abono salarial, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Prazo para sacar o abono Pis/Pasep

O abono Pis/Pasep é pago todos os anos, para quem se enquadra nas regras previstas pelo programa em questão. Basicamente, é preciso:

Receber em média, até 2 salários mínimos, no máximo;

Ter trabalhado no mínimo 30 dias, no ano-base;

Ter cadastro no sistema Pis/Pasep há cinco anos;

A empresa precisa ter enviado corretamente todos os dados para a RAIS.

E para efetuar o saque, geralmente, é permitido que o trabalhador faça da maneira convencional até o último mês de cada ano, entretanto, caso ele não realize no período, o procedimento será outro. E com o tempo, o valor acaba ficando “esquecido”.

Ainda é possível sacar o abono esquecido?

Infelizmente, o prazo para realizar o saque terminou no último dia 05 de agosto, milhares de trabalhadores ainda não realizaram o saque. Por conta disso, o valor foi transferido e agora está à disposição do Tesouro Nacional.

Entretanto, ainda há um prazo de até cinco anos para que o interessado realize o saque, mas para isso, o procedimento será um pouco mais complicado, pois será necessário entrar em contato via administrativa junto ao Tesouro Nacional.

O passo a passo para realizar o processo ainda não foi divulgado, mas as diretrizes serão informadas por intermédio de uma portaria interna, que será disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como consultar o abono esquecido?

Primeiro é importante entender o público-alvo da ação, a saber, são trabalhadores que trabalharam com carteira assinada antes de 1988. A possibilidade do saque dos valores esquecidos foi liberada apenas em 2019 e em 2020, o valor disponível no fundo foi transferido para o FGTS.

A consulta do valor pode ser feita diretamente pelo aplicativo do FGTS, pois como salientado, o valor foi transferido para o fundo. Para isso, basta baixar o aplicativo e criar uma conta e após isso realizar a verificação.

Também é possível realizar a verificação do abono esquecido de pessoas que já faleceram, mas nesses casos, apenas os herdeiros legais têm direito de realizar a consulta e posteriormente o saque. O passo a passo do saque é:

Dentro do aplicativo, clique em “Solicitar o saque do Pis/Pasep”;

Agora, é necessário escolher qual a forma de saque (crédito em conta ou em espécie);

Por fim, é preciso revisar todos os dados e confirmar o saque.

Agora basta aguardar a análise e realizar o saque. Caso o trabalhador prefira fazê-lo em espécie, pode utilizar o Cartão Cidadão.