INSS pega todos de “calças curtas” e causa alegria com nova informação

O INSS surpreende a todos com uma nova tecnologia que está sendo implementada em sua plataforma e promete revolucionar a vida de todos os segurados. A intenção é que qualquer benefício seja concedido de forma automática ou semi-automática, reduzindo bastante o tempo de espera e a liberação do benefício para o segurado e já há uma pessoa que foi beneficiada por isso, entenda.

Grande novidade foi anunciada pelo INSS, saiba qual é | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício é liberado em 12 horas

Um caso raro, mas que em breve deve se tornar bastante comum, aconteceu na Bahia. Uma mulher perdeu o seu marido, ela tinha 60 anos e o seu companheiro tinha 79 anos. O óbito aconteceu no último dia 02 de julho. Após 30 dias do óbito, a viúva deu entrada na solicitação para conseguir a pensão por morte.

E para a surpresa dela e de todos, ela realizou o requerimento pelo próprio aplicativo do INSS e após 12 horas, ele foi liberado. Sendo que a realidade da maioria das pessoas, é que o prazo seja até de meses para que ocorra a liberação.

Mas isso só foi possível graças a um sistema que está permitindo que ocorra a análise de vários benefícios de modo automático, o que irá ajudar todos os trabalhadores brasileiros.

Quais benefícios podem ser aprovados automaticamente?

Quando usa-se o termo automaticamente, não é porque será de modo instantâneo, mas por conta que não irá precisar passar por um servidor humano para que ocorra a liberação. Realizar solicitações pelo aplicativo ou site do INSS tornou-se possível há 7 anos.

Mas apenas nos últimos anos, com a revolução da tecnologia, é que o procedimento ficou ainda mais fácil, pois anteriormente, as bases de dados utilizadas não estavam preenchidas com todas as informações. E os benefícios que podem ser concedidos dessa maneira são:

Aposentadorias;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão e inclusão à pessoa com deficiência;

BPC;

Salário-maternidade.

Benefícios complexos devem ser analisados por servidores da autarquia

Infelizmente, isso só será válido para os benefícios mais simples, há outros, que são mais complexos e por isso precisam que algum servidor do INSS realize a análise. Já que apenas com o cruzamento dos dados não é possível ter total certeza da consistência das informações concedidas.

Um exemplo disso é a aposentadoria especial, que é destinada aos trabalhadores que foram expostos a agentes nocivos à sua saúde, nesse caso, eles têm direito a se aposentar antes das outras pessoas.

Por conta disso, na hora de solicitar o benefício pelo aplicativo, é preciso informar o período trabalhado no regime especial para caráter de cálculo. Por fim, é preciso aguardar que a solicitação chegue até um servidor e a análise aconteça. Lembrando que quanto mais informações estiverem corretas nas outras bases de dados, mais célere será o processo, mas caso ocorra alguma divergência, a tendência é que a análise demore ainda mais.