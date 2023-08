Através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é que benefícios e auxílios são concedidos aos brasileiros. A grande maioria desses auxílios precisam passar antes de mais nada por uma perícia. Outrora era necessário aguardar dias e dias e finalmente ir até uma agência a fim de saber o resultado. Agora é possível acompanhar o processo através do dispositivo celular. Tudo de maneira rápida, fácil e segura! Veja o passo a passo.

Perícia do INSS pode ser consultada online; veja como | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Passo a passo de como consultar perícia do INSS online

Acesse o Meu INSS: o Meu INSS pode ser acessado através do site oficial vinculado ao Governo Federal ou através do aplicativo Meu INSS — disponível para dispositivos Android e iOS. É válido lembrar que através deste aplicativo é possível realizar uma série de tarefas que outrora eram demoradas.

Login: após acessar o Meu INSS pelo aplicativo ou site, é necessário fazer login com a conta do Governo Federal. A maioria dos programas vinculados ao Governo agora precisam ser acessadas através da conta do Governo — por esse motivo é importante sempre ter acesso aos dados e informações de login.

Procure o serviço: por fim, é necessário clicar em ‘Serviços’ e posteriormente ‘Outros Serviços’ e procurar pela aba de ‘Resultado de Benefício’ e então averiguar o resultado final do INSS. Haja vista que no caso do segurado ter sido aprovado, ficará uma mensagem explícita e o benefício começará a ser pago a partir do próximo ciclo de pagamentos.

Entretanto, em alguns casos acontecem alguns erros de pendência. E é nesse momento que bate o desespero. Mas é algo bem simples de ser resolvido.

Leia mais: Extrato do INSS pela internet; como tirar

O que fazer em caso de pendências?

A maior parte das pendências que surgem no aplicativo do Meu INSS é por falta de documentos. Então, é necessário ir na aba inicial do requerimento e buscar por “Requerimento recusado” e clicar na opção de averiguação.

Sendo possível anexar os documentos faltantes. Haja vista que a maioria dos erros de pendência é por faltam de documentos. Caso o segurado prefira, é possível ligar para a central de atendimentos pelo telefone 135 e obter mais informações.

A partir do momento que o requerimento for recusado por pendências, o segurado possui 30 dias para entrar com uma nova série de documentos atualizados e tentar novamente a aprovação no benefício/auxílio.

Portanto, o passo a passo é bem simples e sucinto. Pode ser feito por qualquer pessoa — haja vista que o INSS nunca irá cobrar por essas informações ou qualquer liberação de auxílios.

Logo, caso surjam pessoas vendendo auxílios ou benefícios — desconfie. Com certeza é golpe e o pior pode acabar acontecendo. Todo cuidado é pouco.

Leia mais: Colocou a conta errada no FGTS? Veja como recuperar o saque-aniversário