Este objeto tem até 40 vezes mais bactérias do que sua privada (e você põe na boca)

Na correria do nosso dia a dia sempre andamos com uma garrafinha de água ao nosso lado, principalmente no calor, porém essas garrafas têm um segredo inesperado e desconfortante que poucas pessoas imaginam, elas podem abrigar muitas bactérias, superando até mesmo o vaso sanitário.

Essa descoberta só foi possível através de uma pesquisa que aconteceu no ano passado (2022) pela empresa WaterFilterGuru, que é uma empresa fornecedora de equipamentos para tratamento de água localizada em Denver, que fica no Colorado (EUA) para entender o porquê isso acontece e como evitar.

veja o estudo que mostrou que a garrafa de água acumula bastante bactéria. Imagem: FreePik

Estudo mostra a quantidade de bactérias nas garrafas de água

Uma organização americana que é especializada em analisar água e higiene decidiu mergulhar no mundo microscópico desses recipientes reutilizáveis, medindo as UFCs – Unidades Formadoras de Colônias – de quantidade de bactérias em cada um.

Com isso, o resultado foi surpreendente e para alguns bastante revoltante, tem uma média de 20,8 milhões de UFCs de bactérias que pode habitar nesses compartimentos aparentemente inofensivos com uma quantidade de germes astronômica – 40 mil vezes mais do que a que foram encontradas nas privadas.

As descobertas ainda estão se aprofundando, modelos com tampas de rosca e canudo, frequentemente preferidos pela sua praticidade elas abrigam o dobro das bactérias encontradas na pia da cozinha e quatro vezes mais do que um mouse de computador.

Essas bactérias superam em 14 vezes aquelas encontradas na vasilha de água de um cachorro, que é o melhor amigo do homem.

A garrafa “squeeze” foi determinada como a mais higiênica entre as opções

Vale ressaltar que nem todas as garrafas são desse jeito. A garrafa de água do tipo “squeeze” foi destacada como uma garrafa heroína e resistiu ao avanço das bactérias. Os pesquisadores conseguiram apontar que essa versão demonstrou ser mais resistente.

Bactérias entram nas garrafas de água

Muitas pessoas estão se perguntando o porquê essas bactérias entram na garrafa de água, isso porque cada gole transmite micro-organismo da boca e resíduos de alimentos para a garrafa e assim cria um terreno fértil para esses micro-organismo. Não podemos esquecer também do contato com as mãos com a garrafa que também transfere germes.

Como limpar corretamente as garrafas de água?

Para as pessoas que buscam proteção contra esses germes invisíveis, algumas medidas de higiene são indispensáveis, alguns especialistas recomendam lavar a garrafa após o uso ou pelo menos 3 vezes na semana.

E os ingredientes para limpar é indicado água morna e sabão para ter uma limpeza profunda, principalmente nas partes como tampas e roscas, depois de passar o sabão enxágue bastante e seca.

