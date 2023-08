Ficou BARATO! Estes são os produtos que tiveram redução em julho

Com a crise financeira que assola o Brasil e o mundo, é comum ver os brasileiros atentos às variações que acontecem na cesta básica. E neste mês de Julho, eles estão comemorando bastante, já que segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor diminui. Lembrando que a comparação é realizada levando em consideração tanto o mês anterior quanto o ano anterior, entenda.

Estes foram os produtos da cesta básica que apresentaram uma maior redução | Imagem de Robert Owen-Wahl por Pixabay

A importância do estudo

O estudo avaliou os valores em 17 capitais brasileiras, mostrando quais foram as variações no valor da cesta básica. A métrica é de suma importância, sobretudo, para a população que depende dos produtos da cesta para sobreviver.

Por isso, o instituto avalia as métricas em relação a vários períodos, como também quais os produtos que mais aumentaram e os que apresentaram um maior recuo. E para a alegria dos brasileiros, vários itens importantes na hora das compras ficaram mais baratos.

E em relação as 17 capitais que foram pesquisadas, em 13 delas o valor da cesta caiu, o que trouxe um alívio no bolso de milhões de brasileiros. Sem contar que os demais locais, não apresentaram um aumento tão significativo ao ponto de pesar no bolso dos consumidores.

Feijão fica mais barato em quase todo o Brasil

O feijão é um dos alimentos típicos da gastronomia brasileira e para a sorte de todos, ele apresentou uma baixa em todas as 17 capitais que foram pesquisadas, no último mês. O levantamento utilizou como base o feijão preto na região sul, no Rio de Janeiro em Vitória e o tipo carioquinha foi usado como base nas demais localidades.

O feijão preto apresentou a menor redução no Rio de Janeiro (-0,38%) e a maior redução aconteceu em Florianópolis (-5,06%). Ao passo que no acumulado dos últimos 12 meses, os preços foram reduzidos em Vitória (-2,24%) e Curitiba (-0,59%), entretanto, subiu em Florianópolis (4,82%), Porto Alegre (3,42%) e no Rio (0,41%).

Já o Feijão do tipo carioquinha, apresentou uma grande variação, oscilou bastante em Natal com uma redução de (-3,98%) e a maior redução aconteceu em Belo Horizonte, com uma redução de (-11,59%).

Carne fica mais barata

A carne de primeira qualidade também teve uma redução, além do preço da batata também ter sido reduzido. A carne, por sua vez, caiu em todas as capitais, demonstrando a maior redução em Florianópolis (-7,16%), o fenômeno é fruto de uma menor demanda interna e um maior número de animais indo para o abate.

A batata teve uma queda que oscilou entre -5,95% em São Paulo a até incríveis -33,12% em Campo Grande. Já a justificativa disso, é a colheita da safra de inverno, que permitiu que houvesse um aumento na demanda.

Portanto, essas são as principais métricas do último mês e a esperança é que os produtos sigam em redução para que o valor da cesta básica também fique inferior.