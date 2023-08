Há mais de 11 MIL VAGAS: como se cadastrar no CIEE para concorrer?

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está organizando o “Novo Momento CIEE”, uma iniciativa que trará uma maratona de oportunidades de estágio e jovem aprendiz, com mais de 11,2 mil vagas disponíveis em todo o território nacional. O evento está programado para ocorrer nesta terça-feira (8), das 10h às 15h, em várias unidades do CIEE distribuídas pelo país. Saiba mais detalhes sobre a oportunidade logo abaixo.

Instituto ligado ao SENAI oferece 1400 vagas de estágio com bolsa auxílio. | Foto: Javier Trueba / Unplash

Novo Momento CIEE

Neste evento, o CIEE oferece a chance de os estudantes se conectarem com uma variedade de oportunidades de estágio e jovem aprendiz, potencialmente impulsionando suas trajetórias profissionais e acadêmicas. É uma iniciativa que busca promover o desenvolvimento educacional e profissional dos jovens em todo o Brasil.

Estágio em diversas áreas

De acordo com informações fornecidas pela instituição, as áreas de estudo que concentram a maior quantidade de oportunidades de estágio são administração, pedagogia, contabilidade, marketing, direito, construção civil, tecnologia da informação, jornalismo e educação física. Para aqueles que buscam vagas como jovens aprendizes, as áreas com possibilidades incluem setores administrativos, logísticos, operadores de telemarketing e auxiliares de produção.

Evento acontece em 16 regiões do país

As unidades participantes do evento estão espalhadas em diferentes regiões, incluindo São Paulo, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Paraíba, Roraima, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

Os endereços específicos podem ser encontrados na lista detalhada abaixo:

São Paulo

Unidade principal: Rua Tabapuã, 445 – Foyer – Itaim Bibi/SP – CEP 04533-014;

Rua Tabapuã, 445 – Foyer – Itaim Bibi/SP – CEP 04533-014; Barueri: Rua Benedita Guerra Zendron, 57 – Vila São João, Barueri/SP – CEP 06401-190;

Rua Benedita Guerra Zendron, 57 – Vila São João, Barueri/SP – CEP 06401-190; Mogi das Cruzes: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145 – Sala 412 – Jardim Armênia, Mogi das Cruzes/SP – CEP 08780-200;

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145 – Sala 412 – Jardim Armênia, Mogi das Cruzes/SP – CEP 08780-200; Guarulhos: Avenida Papa Pio XII, 291 – Macedo, Guarulhos/ SP – CEP 07113-000 (dentro da faculdade Anhanguera);

Avenida Papa Pio XII, 291 – Macedo, Guarulhos/ SP – CEP 07113-000 (dentro da faculdade Anhanguera); São Caetano do Sul: Rua Alegre, 1162 – Barcelona, São Caetano do Sul/SP – CEP 09550-250;

Rua Alegre, 1162 – Barcelona, São Caetano do Sul/SP – CEP 09550-250; Santos: Praça dos Expedicionários, 19 – Conj. 43 – Vila Mathias, Santos/SP – CEP 11060-001; e Rua Taubaté, n° 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP – CEP 11661-060;

Praça dos Expedicionários, 19 – Conj. 43 – Vila Mathias, Santos/SP – CEP 11060-001; e Rua Taubaté, n° 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP – CEP 11661-060; Campinas: Avenida Barão de Itapura, 2294, Sala 131 – Jardim Guanabara, Campinas/SP – CEP 13073-300;

Avenida Barão de Itapura, 2294, Sala 131 – Jardim Guanabara, Campinas/SP – CEP 13073-300; Americana: Avenida de Cillo, 3500, Parque Universitário, Americana/SP – CEP 13467-600;

Avenida de Cillo, 3500, Parque Universitário, Americana/SP – CEP 13467-600; Hortolândia: Rua Zacarias Costa Camargo, 310, Hortolândia/SP, – CEP 13184-280;

Rua Zacarias Costa Camargo, 310, Hortolândia/SP, – CEP 13184-280; Indaiatuba: Avenida Nove De Dezembro, 460 – Jardim Pedroso, Indaiatuba/SP – CEP 13343-060;

Avenida Nove De Dezembro, 460 – Jardim Pedroso, Indaiatuba/SP – CEP 13343-060; Jaguariúna: Rod. Dr. Gov. Adhemar Pereira de Barros – Jaguariúna/SP, – CEP 13918-110 (UNIFAJ Campus II, portaria 1, Bloco 05, sala 63);

Rod. Dr. Gov. Adhemar Pereira de Barros – Jaguariúna/SP, – CEP 13918-110 (UNIFAJ Campus II, portaria 1, Bloco 05, sala 63); Jacareí: Rua Barão de Jacareí, 839 – Centro, Jacareí/SP – CEP 12308-270;

Rua Barão de Jacareí, 839 – Centro, Jacareí/SP – CEP 12308-270; Paulínia: Rua Salvador Lombardi Netto, 390 – Nova Paulínia, Paulínia/SP – CEP 13140-284;

Rua Salvador Lombardi Netto, 390 – Nova Paulínia, Paulínia/SP – CEP 13140-284; Vinhedo: Avenida Benedito Storani, 1390 – Jardim Alves Nogueira, Vinhedo/SP – CEP 13280-001;

Avenida Benedito Storani, 1390 – Jardim Alves Nogueira, Vinhedo/SP – CEP 13280-001; Jundiaí: Rua Barão de Teffé, 1000, sala 91 – Parque do Colégio, Jundiaí/SP – CEP 13208-761;

Rua Barão de Teffé, 1000, sala 91 – Parque do Colégio, Jundiaí/SP – CEP 13208-761; Atibaia: Rua José Alvim, 42, sala 11 – Centro, Atibaia/SP, CEP12940-750;

Rua José Alvim, 42, sala 11 – Centro, Atibaia/SP, CEP12940-750; Bragança Paulista: Rua São Francisco de Assis, 218, sala 10 – Jardim São José, Bragança Paulista/SP – CEP 12916-900;

Rua São Francisco de Assis, 218, sala 10 – Jardim São José, Bragança Paulista/SP – CEP 12916-900; Nova São João: Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2439 – Jd. Nova São João – CEP 13874-149;

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2439 – Jd. Nova São João – CEP 13874-149; Marília: Avenida das Esmeraldas, 821, sala 704 – Marília/SP – CEP 17516-000;

Avenida das Esmeraldas, 821, sala 704 – Marília/SP – CEP 17516-000; Andradina: Rua Paes Leme, 1598 – sala 2 – Centro, Andradina/SP – CEP 16900-010;

Rua Paes Leme, 1598 – sala 2 – Centro, Andradina/SP – CEP 16900-010; Araçatuba: Rua Maurício de Nassau, 1191 – Santana, Araçatuba/SP – CEP 16050-480 (Faculdade FEA);

Rua Maurício de Nassau, 1191 – Santana, Araçatuba/SP – CEP 16050-480 (Faculdade FEA); Ourinhos: Avenida Altino Arantes 131, sala 33 – Centro, Ourinhos/SP – CEP 19900-030;

Avenida Altino Arantes 131, sala 33 – Centro, Ourinhos/SP – CEP 19900-030; Presidente Prudente: Rua Francisco Gomes, 75, sala 705 – Jardim Paulistano, Presidente Prudente/SP – CEP 19013-780;

Rua Francisco Gomes, 75, sala 705 – Jardim Paulistano, Presidente Prudente/SP – CEP 19013-780; Piracicaba: Avenida Independência, 724, loja 7 – Bairro Alto, Piracicaba/SP – CEP 13419-160;

Avenida Independência, 724, loja 7 – Bairro Alto, Piracicaba/SP – CEP 13419-160; Araraquara: Rua Antônia de Camargo Abreu, 51, 7° andar – sala 74, Vila Velosa, Araraquara/SP – CEP 14806-050;

Rua Antônia de Camargo Abreu, 51, 7° andar – sala 74, Vila Velosa, Araraquara/SP – CEP 14806-050; Limeira: Rua Sete de Setembro, 1163 – sala 02 – Centro, Limeira/SP, – CEP13480-150;

Rua Sete de Setembro, 1163 – sala 02 – Centro, Limeira/SP, – CEP13480-150; Mogi Guaçu: Avenida Mogi Mirim, 1249, sala 32 – Morro Amarelo, Mogi Guaçu/SP – CEP 3844-110;

Avenida Mogi Mirim, 1249, sala 32 – Morro Amarelo, Mogi Guaçu/SP – CEP 3844-110; Porto Ferreira: Rua Francisco Prado, 396 – Centro, Porto Ferreira – CEP 13660-019;

Rua Francisco Prado, 396 – Centro, Porto Ferreira – CEP 13660-019; São Carlos: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1515 – Vila Izabel, São Carlos/SP;

Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1515 – Vila Izabel, São Carlos/SP; Ribeirão Preto: Avenida Independência, 3840, sala 119 – Res. Flórida, Ribeirão Preto/SP – CEP 14026-160;

Avenida Independência, 3840, sala 119 – Res. Flórida, Ribeirão Preto/SP – CEP 14026-160; Batatais: Rua Dom Bosco, 466 – Bairro Castelo – Batatais/SP – CEP 14300-000;

Rua Dom Bosco, 466 – Bairro Castelo – Batatais/SP – CEP 14300-000; Franca: Avenida Sete de Setembro, 500 – sala 904 – Residencial Baldassari;

Avenida Sete de Setembro, 500 – sala 904 – Residencial Baldassari; Ituverava: Avenida Dr. José Aníbal Soares de Oliveira, 938 – Centro;

Avenida Dr. José Aníbal Soares de Oliveira, 938 – Centro; Jaboticabal: Rua São Sebastião, 179 – Centro – CEP 14870-290;

Rua São Sebastião, 179 – Centro – CEP 14870-290; Mococa: Avenida Monsenhor Demóstenes Pontes, 2131 – Jardim São José, Mococa/SP – CEP 13736-260;

Avenida Monsenhor Demóstenes Pontes, 2131 – Jardim São José, Mococa/SP – CEP 13736-260; Sertãozinho: Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1380 – Centro;

Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1380 – Centro; São José do Rio Preto: Avenida Romeu Strazzi, 325, sala 403 – Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto/SP – CEP 15084-010;

Avenida Romeu Strazzi, 325, sala 403 – Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto/SP – CEP 15084-010; Barretos: Avenida 29, 1131 – Centro;

Avenida 29, 1131 – Centro; Jales: Avenida Francisco Jalles, 3097 – Centro;

Avenida Francisco Jalles, 3097 – Centro; Olímpia: Avenida Depto Waldemar Lopes Ferraz, 900B – Centro;

Avenida Depto Waldemar Lopes Ferraz, 900B – Centro; São José dos Campos: Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255, sala 1303 – Jardim Aquarius, São José dos Campos/SP – CEP 12246-000;

Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255, sala 1303 – Jardim Aquarius, São José dos Campos/SP – CEP 12246-000; Caçapava: Rua Ten. Mesquita, 211 – Vila Pantaleão, Caçapava/SP – CEP 12280-048;

Rua Ten. Mesquita, 211 – Vila Pantaleão, Caçapava/SP – CEP 12280-048; Sorocaba: Avenida Antônio Carlos Comitre, 525, sala 72 – Campolim, Sorocaba/SP – CEP18047-620;

Avenida Antônio Carlos Comitre, 525, sala 72 – Campolim, Sorocaba/SP – CEP18047-620; Itapetininga: Rua Saldanha Marinho, 804 – 3º andar, sala 13, Centro Itapetininga – CEP 18200-001;

Rua Saldanha Marinho, 804 – 3º andar, sala 13, Centro Itapetininga – CEP 18200-001; Lorena: Rua Dom Bosco, 284 – Centro, Lorena/SP – CEP 12600-100 (Faculdade UNISAL);

Rua Dom Bosco, 284 – Centro, Lorena/SP – CEP 12600-100 (Faculdade UNISAL); Taubaté: Avenida Itália, 928 – Ed. The One Tower, sala 405 – Jardim das Nações, Taubaté/SP – CEP 12030-212;

Avenida Itália, 928 – Ed. The One Tower, sala 405 – Jardim das Nações, Taubaté/SP – CEP 12030-212; Itu: Rua do Patrocínio, 716 – Centro, Itu/SP – CEP 13300-200 (Campus II – Faculdade CEUNSP); e

Rua do Patrocínio, 716 – Centro, Itu/SP – CEP 13300-200 (Campus II – Faculdade CEUNSP); e São Roque: Rua Pedro Vaz, 25 – Centro – São Roque/SP – CEP 18130-490 (Faculdade Cruzeiro do Sul).

Alagoas

Maceió: Avenida Mendonça Júnior, 1.190, Gruta de Lourdes, CEP: 57.042-480, Maceió/AL; e

Avenida Mendonça Júnior, 1.190, Gruta de Lourdes, CEP: 57.042-480, Maceió/AL; e Arapiraca: Rua José Jailson Nunes, 493, loja 5A, piso L00 – Arapiraca Garden Shopping, Bairro Caititus – CEP: 57.311-500.

Bahia

Camaçari: Rua Sabiá, quadra 4, lote 1 – Camaçari de Dentro – CEP 42807-060;

Rua Sabiá, quadra 4, lote 1 – Camaçari de Dentro – CEP 42807-060; Salvador: Rua Ewerton Visco – 290 – Edifício Boulevard Side Empresarial, sala 1704 – Caminho das Árvores – CEP 41820-022;

Rua Ewerton Visco – 290 – Edifício Boulevard Side Empresarial, sala 1704 – Caminho das Árvores – CEP 41820-022; Itabuna: Rua Duque de Caxias, 359 – Centro – CEP 45600-210;

Rua Duque de Caxias, 359 – Centro – CEP 45600-210; Feira de Santana: Avenida Getúlio Vargas, 3337, Santa Mônica – CEP 44055-007; e

Avenida Getúlio Vargas, 3337, Santa Mônica – CEP 44055-007; e Vitória da Conquista: Avenida Juracy Magalhães – 3340 – Bloco A – Edifício Multiplace – 7º Andar, salas 703 e 704 – Felícia – CEP 45055-902.

Ceará

Fortaleza: Rua Barão de Aratanha, 80, Centro – Fortaleza/CE – CEP 60050-070 (Faculdade Pitágoras);

Rua Barão de Aratanha, 80, Centro – Fortaleza/CE – CEP 60050-070 (Faculdade Pitágoras); Sobral: Rua Antônio Rodrigues Magalhães, 359 – Dom Expedito, Sobral/CE – CEP 62050-100 (Faculdade UNINTA); e

Rua Antônio Rodrigues Magalhães, 359 – Dom Expedito, Sobral/CE – CEP 62050-100 (Faculdade UNINTA); e Juazeiro do Norte: Rua Francisco Cândido Magalhães, 40, Edifício Unique Business, salas 1508 e 1509, 15º andar – Triângulo, Juazeiro do Norte/CE – CEP 63041-187.

Maranhão

São Luís: Condomínio Michelangelo Office – Avenida do Vale 8 – quadra 23, loja 3 – Jardim Renascença, São Luís/MA – CEP 65075-800; e

Imperatriz: Rua Urbano Santos, 155 – Centro – CEP 65900-410 (Edifício Aracati Office).

Sergipe

Aracaju: Avenida Doutor José Machado de Souza, 120 – Ed. Horizonte Jardins Offices & Hotel, salas 817 e 818 – Jardins, Aracaju/SE – CEP 49025-740.

Paraíba

João Pessoa: Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho; 500 – salas 607 e 608 – Empresarial Liv Mall Jardim Oceania – João Pessoa/PB; e

Campina Grande: Rua Benjamin Constant, 170, Estação Velha – sala 1406 – Empresarial Mundo.

Roraima

Boa Vista: Avenida Ville Roy, 5320 – Bairro São Francisco – CEP 69305098.

Amazonas

Manaus: Rua Paxiúbas, 215, Conjunto Kyssia – Dom Pedro, Manaus/AM – CEP 69040-330.

Rondônia

Porto Velho: Avenida Calama, 2472 – sala 3 – 1º andar – São João Bosco, Porto Velho/RO – CEP 76803-763.

Tocantins

Palmas: 401 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N – Conj. 01, lote 02 – Plano Diretor Sul, Palmas/TO – CEP 77015-550.

Amapá

Macapá: Avenida Jose Tupinamba de Almeida, 1223, Jesus de Nazaré, Macapá/AP (quadra da faculdade Estácio SEAMA – polo de capacitação CIEE).

Distrito Federal

SHC/SW, EQSW 304/504 – Edifício CIEE – Lote 02, St. Sudoeste EQSW.

Mato Grosso do Sul

Campo Grande: Rua Rio Grande do Sul, 210/220 – Jardim dos Estados, Campo Grande/MS – CEP 79020-010.

Mato Grosso

Cuiabá: Avenida Mato Grosso, 226 – Centro Norte, Cuiabá/MT – CEP 78005-030.

Goiás

Goiânia: Rua 3, 1245 – quadra 81, lote 12 – Centro, Goiânia/GO – CEP 74020-020.

