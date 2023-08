Começou! Inscrições para concurso do MEC que paga até R$ 6 mil

Começaram na manhã desta quarta-feira (9), as inscrições para o concurso público voltado ao preenchimento de 220 vagas na área de técnico em assuntos educacionais no âmbito do Ministério da Educação (MEC). O vencimento inicial associado a essa posição corresponde a R$ 6.255,90. Saiba mais detalhes sobre o edital já divulgado, logo abaixo.

Concurso confirmado

Começaram na manhã desta quarta-feira (9), as inscrições para o concurso público voltado ao preenchimento de 220 vagas na área de técnico em assuntos educacionais no âmbito do Ministério da Educação (MEC). O vencimento inicial associado a essa posição corresponde a R$ 6.255,90, e, além desse valor, os indivíduos aprovados também serão beneficiados com um auxílio-alimentação avaliado em R$ 658. A ocupação demanda formação de nível superior e exige uma carga horária semanal de 40 horas.

O edital do concurso foi disponibilizado na terça-feira (8), e as inscrições estão acessíveis através do website do Cebraspe até às 18h do dia 28 de agosto (verifique o cronograma abaixo). A tarifa para participar é estipulada em R$ 80. Aqueles com renda limitada, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm o direito de solicitar a isenção dessa taxa.

Das 220 vagas disponíveis, 11 foram reservadas para candidatos com deficiência (PCD), enquanto 44 estão destinadas a concorrentes que se autodeclarem como pretos ou pardos.

As avaliações

Sobre as avaliações, o concurso terá em duas provas objetivas (compostas por 50 perguntas sobre conhecimentos gerais e 70 sobre conhecimentos específicos) e uma avaliação discursiva (redação). Essas etapas ocorrerão em Brasília (DF) no dia 8 de outubro e terão uma duração de 4 horas e 30 minutos.

De acordo com o edital, cada item das provas objetivas será formulado de maneira a ser avaliado como correto ou incorreto pelo candidato. Será cobrado conhecimento nas áreas de língua portuguesa, direito constitucional, políticas públicas, entre outros temas.

Quanto à redação, espera-se um texto dissertativo com até 30 linhas abordando um tópico contemporâneo relacionado à administração pública e/ou educação pública. A previsão para a publicação do edital contendo o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva é 25 de outubro.

Confira, logo abaixo, o cronograma com as datas do concurso público, segundo o edital:

Cronograma:

Inscrições: de 9/8 a 28/8

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 11/9

Divulgação do edital com informações sobre os locais das provas: 27/9

Realização das provas: 08/10

Anúncio do resultado final nas provas objetivas e do resultado provisório na prova discursiva: 25/10.

