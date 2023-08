Nova frente FRIA chega ao Brasil e derruba temperaturas nesta região

Após um final de semana marcado por altas temperaturas em boa parte do Brasil, acompanhadas de qualidade do ar comprometida devido ao clima seco, a cidade de São Paulo está prestes a receber precipitações de chuva com a aproximação de uma frente fria, o que deve influenciar diretamente nos termômetros dos paulistas. Saiba mais detalhes sobre a previsão do tempo a seguir.

A previsão para os próximos dias é de que temperaturas devem voltar a cair na capital paulista. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Temperaturas devem cair em SP

Após um final de semana em que altas temperaturas predominaram, acompanhadas de qualidade do ar comprometida devido ao clima seco, a cidade de São Paulo está prestes a receber precipitações de chuva com a aproximação de uma frente fria.

Saiba a seguir a previsão do tempo para a região ao longo desta semana.

Leia mais: Tempo seco e doenças: veja como prevenir a imunidade baixa

Chuva ao longo da semana

De acordo com informações do portal Climatempo, apesar de uma segunda-feira (07) quente, a perspectiva é de que o início da semana seja acompanhado pela chegada da chuva, primeiramente afetando a região extremo sul do estado paulista, em virtude da iminente aproximação da frente fria.

A terça-feira (08) será o dia em que as condições climáticas efetivamente se alterarão, visto que as nuvens de chuva aumentarão consideravelmente nas áreas oeste, sul e litoral de São Paulo. Para as áreas centrais do estado de São Paulo, existe a possibilidade de chuvas fracas, apresentando uma distribuição irregular e isolada, enquanto a chuva de intensidade moderada se concentrará ao longo do litoral.

À medida que avançamos para a quinta e sexta-feira (11), notamos que a frente fria perderá gradualmente sua influência, permitindo o retorno do aumento das temperaturas.

É válido destacar que, embora não haja previsão de temperaturas extremamente baixas para o estado, é esperado um aumento considerável da umidade, principalmente nas regiões sul e leste de São Paulo. A passagem da frente fria também resultará em maior cobertura de nuvens e na entrada de um ar mais frio.

Calor também diminui em outras regiões

Devido às condições climáticas de seca e calor, todas as regiões do país estão enfrentando situações críticas de baixa umidade, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três níveis de gravidade: amarelo, laranja e vermelho. O alerta amarelo indica “perigo potencial”, enquanto o laranja e o vermelho representam “perigo” e “grande perigo”, respectivamente. Atualmente, oito estados estão sob alerta amarelo, e nove estados estão sob alerta laranja. Esses estados são:

Alerta amarelo: Roraima, Amazonas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.

Alerta laranja: São Paulo, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Tocantins.

Leia também: Tempo seco e frio? Aprenda como evitar os olhos ardendo e ressecados