Consignado mais vantajoso! Banco do Brasil e Caixa anunciam grande mudança.

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram a redução da taxa de juros do empréstimo consignado para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foi informado que a decisão foi tomada e definida após a redução da Selic pelo Banco Central (BC).

Na quarta-feira, 2 de Agosto de 2023, o Banco Central decidiu reduzir a taxa de juros em 0.5 ponto percentual. Assim, a Selic caiu de 13,75% para 13,25% ao ano. A queda já era de certa forma esperada pelo mercado financeiro, mas o tamanho do corte surpreendeu.

Tanto é que poucos minutos depois da decisão do BC, a Caixa e o Banco do Brasil confirmaram as reduções nas taxas de juros do consignado. Segundo as duas instituições, o movimento foi causado justamente em decorrência da decisão do Comitê de Política Internacional.

Consignado mais vantajoso e Bancos anunciam mudanças. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A Caixa Econômica Federal.

Na Caixa Econômica Federal, a redução do consignado foi de 1,74% para 1,70% para aposentados e pensionistas do INSS. “Com a diminuição, em um contrato com valor líquido de R$ 10 mil, em 84 meses, o cliente passa a economizar um valor superior ao de uma prestação ao final do pagamento do contrato”, informou a instituição financeira.

O Banco do Brasil.

Já no Banco do Brasil, a decisão foi por reduzir a taxa de juros de 1,81% ao mês para 1,77% ao mês nesta faixa mínima. Para a a faixa máxima, a redução foi de 1,95% para 1,89% ao mês.

“A queda da taxa de juros no país está apoiada em condições positivas, construídas ao longo de todo o primeiro semestre deste ano”, informou o Banco do Brasil.

“Elas possibilitam crédito mais barato para as famílias e para as empresas – especialmente as MPE – o que nos permite vislumbrar perspectivas de ainda maior dinamismo da economia, com mais crescimento e geração de emprego”, ainda complementaram a informação.

Novas quedas de juros.

A decisão animou vários setores da sociedade não apenas pelo corte em si, mas pela indicação do Banco Central de que novas quedas deverão ocorrer ao longo deste ano.

Segundo o comunicado, todos os diretores do BC já sinalizaram que novos cortes de 0.5 ponto percentual serão tomados. Caso ocorra, o mercado deverá sentir mais alívio em suas contas.

O que é taxa Selic?

A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), é uma taxa básica de juros usada pelo Banco Central para influenciar as outras taxas de juros do país, praticadas por bancos e demais instituições do sistema financeiro.

