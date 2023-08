Urgente! INSS pode cancelar sua aposentadoria.

Você sabia que o INSS pode suspender ou cancelar a sua aposentadoria? Isso pode correr devido alguns motivos que precisam de atenção do aposentado. Se o INSS encontrar algum tipo de erro nas informações cadastradas, o benefício pode ser suspenso ou cancelado.

Dessa forma, caso esteja prestes a dar entrada no processo de aposentadoria, é melhor ficar atento às regras exigidas pelo o INSS e evitar problemas no futuro.

Saiba mais sobre os motivos que podem levar uma aposentadoria ser cancelada pelo o INSS.

Quais são os motivos que podem cancelar a aposentadoria?

Não movimentar o benefício

Quando o segurado não movimenta o saldo dos pagamentos, ou seja, não saca os valores da aposentadoria por mais de dois meses. Neste caso, o INSS poderá suspender o pagamento mensal do benefício. Portanto, mesmo que você tenha uma outra fonte de renda, não deixe de sacar o valor da sua aposentadoria, fazer uma transferência ou realizar pagamentos com o benefício.

Ausência da prova de vida

Quando o INSS comprova que o segurado não realizou a prova de vida, não encontrando nenhuma evidência de que está vivo, através de cruzamento de dados, a aposentadoria poderá ser cancelada.

Dessa maneira, o INSS passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está viva ou não.

Reclusão

Auxílio-Reclusão é um benefício pago apenas aos dependentes do segurado do INSS que seja de baixa renda e que esteja cumprindo prisão em regime fechado. Os dependentes dos reclusos (presos) em regime semiaberto também poderão receber o auxílio-reclusão, desde que a prisão tenha ocorrido até o dia 17/01/2019.

O benefício tem o valor máximo fixo de um salário-mínimo e é pago apenas aos dependentes do preso, enquanto o segurado estiver recolhido à prisão. A partir do momento em que o segurado volta para a liberdade, o benefício é encerrado.

O Auxílio-Reclusão é pago aos dependentes do segurado durante seu período de reclusão para garantir suporte na estabilidade econômica da família durante o tempo de recolhimento do trabalhador.

Trabalhador que recebe aposentadoria por invalidez não pode trabalhar

Muitas vezes o INSS concede a aposentadoria por invalidez, o beneficiário que está recebendo a aposentadoria volta a trabalhar. Esse tipo de procedimento pode cancelar o benefício. Já que a aposentadoria por invalidez é paga ao trabalhador que não pode exercer nenhum tipo de atividade laboral.

Quem recebe a aposentadoria especial pode trabalhar?

No caso da aposentadoria especial, ela é concedida ao trabalhador que foi exposto a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física, durante o período em que estava trabalhando.

Quem recebe aposentadoria especial pode até voltar a trabalhar, no entanto, não poderá exercer atividade que o exponha a agentes nocivos ou sua integridade física. Porém se você voltar a trabalhar novamente com agentes nocivos ou que ponha a sua integridade física em risco, o pagamento do benefício será suspenso pelo o INSS.

Mostramos a você alguns motivos que podem fazer o INSS cancelar o seu benefício. Dessa forma, fique sempre atento às regras da Previdência Social para poder sempre receber o seu benefício.

