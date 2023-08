Não têm direito: Estes brasileiros estão FORA do Bolsa Família a partir de agora

Brasileiros ficarão de fora do Bolsa Família? Em meio às incertezas econômicas e sociais que assolam muitos lares brasileiros, uma nova Regra de Proteção do programa Bolsa Família surge como um alento para milhões de famílias. Contrariando os temores de que a inserção de membros da família no mercado de trabalho pudesse levar ao corte do benefício, essa regra garante a continuação do pagamento em condições específicas. Mas como essa proteção funciona, e quais são as implicações para os beneficiários do programa? A explicação detalhada a seguir esclarece essas e outras questões vitais.

A Regra de Proteção do Bolsa Família assegura que famílias com membros trabalhando possam receber 50% do benefício por até dois anos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família vai excluir beneficiários?

A Regra de Proteção do Bolsa Família, em vigor desde junho, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, é uma garantia para as famílias cujos membros comecem a trabalhar e, consequentemente, aumentem sua renda. Ao invés de cortar o benefício, o programa permite que esses lares continuem recebendo 50% do valor por até dois anos. Contudo, para serem elegíveis, cada integrante da composição familiar não deve receber mais do que meio salário mínimo, atualmente fixado em R$ 660.

A mecânica desse cálculo é ilustrada com o exemplo de uma família composta por seis pessoas, onde dois membros estão empregados e recebem um salário mínimo cada. Com uma renda total de R$ 2.640 e uma divisão desse valor pelo número total de membros (6), a renda per capita é de R$ 440. Isso se enquadra nos critérios para receber 50% do benefício do Bolsa Família durante o período de dois anos.

Mas a Regra de Proteção vai além, oferecendo salvaguardas adicionais. Se uma família perder sua renda após alguns anos ou optar por sair do programa voluntariamente, ela tem o direito de procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atualizar sua situação financeira e retornar ao recebimento integral do Bolsa Família.

Em julho, essa regra beneficiou quase 2,2 milhões de famílias, com 1,46 milhão de lares incluídos graças à integração de dados do programa com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). O valor médio do benefício naquele mês foi de R$ 378,91.

Detalhes importantes

Vale ressaltar que os 50% do valor incluem adicionais destinados a filhos pequenos, adolescentes e gestantes da família beneficiada. O prazo de permanência nessa condição começa a ser contado a partir da data em que a família atualiza sua renda no CadÚnico, um sistema de informações utilizado pelo Governo Federal.

Essa regra de proteção do Bolsa Família é uma iniciativa significativa, refletindo uma abordagem mais matizada e compreensiva às complexas realidades econômicas enfrentadas por muitas famílias brasileiras. Ao invés de punir aqueles que conseguem encontrar trabalho, ela incentiva a mobilidade econômica, mantendo uma rede de segurança para aqueles que estão tentando melhorar sua situação financeira.

Em um momento de desafios econômicos e sociais contínuos, a capacidade do programa de adaptar-se às necessidades em constante mudança de seus beneficiários é um testemunho do compromisso do governo em apoiar os mais vulneráveis. A Regra de Proteção é mais um passo em direção a um sistema de bem-estar social que reconhece e responde às complexas interações entre trabalho, renda e apoio governamental, trazendo esperança e estabilidade para milhões de brasileiros.

