Por que São Paulo é o principal destino das viagens nacionais?

São Paulo lidera como destina em viagens nacionais – O turismo nacional está vivenciando um ressurgimento notável, com um aumento nas buscas por destinos dentro do Brasil superando os níveis pré-pandêmicos. São Paulo, a maior cidade do país, está no topo da lista como o destino mais buscado pelos viajantes brasileiros para o segundo semestre de 2023. Mas o que está por trás dessa tendência? E como as cidades brasileiras estão se saindo em comparação com destinos internacionais populares? Vamos mergulhar nos dados para descobrir.

São Paulo lidera as pesquisas de viagens nacionais para o segundo semestre. Foto: divulgação

Viagens nacionais

De acordo com pesquisas de tendência realizadas pela empresa de viagens Decolar e pelo metabuscador Kayak, São Paulo lidera as buscas, seguida de perto pelo Rio de Janeiro e Recife. As pesquisas foram conduzidas no período entre julho e dezembro, focando nas preferências de viagens dos brasileiros. A Decolar avaliou apenas destinos nacionais, com base na procura de passagens em seu site e aplicativo. Por outro lado, o Kayak incluiu buscas por voos a partir de todas as cidades do Brasil para destinos nacionais e internacionais. Ainda assim, oito dos dez destinos mais buscados são no Brasil.

Bob Rossato, vice-presidente de Sourcing Air da Decolar, revelou um crescimento de 36% nas buscas por passagens aéreas nacionais para viagens neste segundo semestre, em comparação ao mesmo período de 2019. Isso significa que o interesse em viajar dentro do Brasil ultrapassou os números de antes da pandemia.

Os destinos nacionais mais procurados na plataforma da Decolar para o segundo semestre são: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Maceió e Florianópolis. Essa lista demonstra uma diversidade geográfica, abrangendo cidades de diferentes regiões do país.

No caso das buscas nacionais e internacionais pelo Kayak, Lisboa e Buenos Aires foram as únicas cidades estrangeiras a aparecer entre as dez mais buscadas. Os demais destinos incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador, Porto Alegre e Porto Seguro.

Maior variedade de escolhas

Gustavo Vedovato, Country Manager do Kayak no Brasil, destacou a importância do crescimento da escolha por destinos nacionais em 2023. Segundo ele, isso representa um grande impulso para o mercado turístico do Brasil, e o segundo semestre pode oferecer uma oportunidade única para explorar as cidades do país a preços mais acessíveis. Vedovato também enfatizou que, com a demanda interna em alta, as opções para desfrutar das maravilhas do turismo brasileiro são amplas e variadas.

O aumento na busca por destinos nacionais é um sinal positivo para o setor de turismo brasileiro, que enfrentou desafios significativos durante a pandemia. A preferência por viagens locais pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo a valorização do turismo doméstico, restrições de viagens internacionais e uma busca por experiências mais acessíveis.

Os dados também mostram uma diversificação nas escolhas de destinos, abrangendo não apenas grandes centros urbanos, mas também cidades litorâneas e destinos culturais. Isso reflete uma variedade de interesses e necessidades dos viajantes brasileiros, desde negócios e lazer até aventura e descobertas culturais.

A revitalização do turismo nacional é uma tendência bem-vinda que beneficia a economia local, o setor de hospitalidade e os viajantes ávidos por explorar as belezas e a cultura do Brasil. Com uma vasta gama de destinos para escolher, desde metrópoles agitadas até paraísos tropicais, o Brasil oferece algo para todos os gostos, e os viajantes parecem estar aproveitando essa oportunidade.

