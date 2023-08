Clientes do Itaú se irritam e o motivo é apenas um

Situação irrita clientes do Itaú – O Itaú enfrentou uma segunda-feira de instabilidade em seus sistemas que afetou milhares de clientes em todo o país. Desde o início da manhã até a noite do dia 7, o aplicativo, o internet banking e até mesmo os caixas eletrônicos do banco apresentaram problemas intermitentes, deixando os correntistas frustrados e ansiosos. A pane, que atingiu várias agências e canais online, repercutiu amplamente nas redes sociais, gerando uma enxurrada de queixas e memes. Porém, o que realmente aconteceu? E como o banco reagiu a essa situação? Vamos explorar os detalhes dessa perturbação no serviço.

O Itaú está trabalhando para restabelecer seus sistemas e atender seus clientes após a instabilidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Clientes reclamam de instabilidade no Itaú

A instabilidade começou a ser registrada pelo site Downdetector às 8h20, atingindo seu pico às 9h19 com 4.090 reclamações contra a instituição. Mesmo após o banco afirmar que seus sistemas estavam operando normalmente às 19h06, ainda persistiam 69 queixas contra o Itaú e 42 contra o Iti, seu banco digital, às 19h07. O pico de reclamações contra o Iti foi de 717.

Os problemas não estavam limitados apenas ao ambiente online. Uma agência na rua das Palmeiras, na região central de São Paulo, tinha fila nos caixas eletrônicos, e funcionários relataram problemas para registrar o ponto pela manhã. Outras unidades na Avenida Paulista também enfrentaram lentidão e filas, somando-se à alta demanda pelo quinto dia útil. Funcionários reportaram atraso de 30 minutos para que o sistema começasse a funcionar no início do expediente.

O banco trabalhou intensamente para resolver os problemas ao longo do dia. Às 16h15, o aplicativo ainda estava inacessível, e o banco recomendava que os clientes buscassem caixas eletrônicos para as transações. Cerca de 30 minutos depois, a reportagem conseguiu acessar o aplicativo, que apresentou uma mensagem sobre instabilidade no Pix. O internet banking continuou com problemas.

O Itaú também afirmou que a instabilidade foi de origem interna em seus sistemas e destacou que não houve ataque externo de qualquer natureza, assegurando que os dados dos clientes estavam seguros. O banco enviou mensagens aos clientes pedindo desculpas e informando que os sistemas estavam sendo restabelecidos gradualmente.

Outros problemas

O Iti, banco digital do Itaú, também sofreu com a instabilidade devido ao mesmo problema nos sistemas internos do banco. Correntistas postaram nas redes sociais uma série de memes e reclamações, questionando o Itaú sobre a falta de acesso às contas, problemas para receber salários e concluir pagamentos.

A situação foi finalmente normalizada no fim do dia, com o banco anunciando o restabelecimento gradual dos serviços, tanto do aplicativo quanto do internet banking, assim como o Pix. O Itaú também enfatizou seu compromisso com a urgência para resolver a situação e pediu desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente.

Este incidente serve como um lembrete sobre a dependência crescente de tecnologia em serviços bancários e as vulnerabilidades inerentes a sistemas digitais. A transparência e a comunicação eficaz por parte do Itaú durante a crise provavelmente ajudaram a mitigar parte do impacto negativo, mas a confiança dos clientes pode levar um tempo para ser totalmente restaurada. A análise contínua e as melhorias nos sistemas são fundamentais para evitar recorrências e garantir a confiança dos correntistas na era digital.

