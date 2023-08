WhatsApp: 4 recursos que vão aliviar seu celular.

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens e fundamental no dia a dia, o usamos para entrar em contato com outras pessoas.

Porém, infelizmente, devido à frequência com que o usamos e aos dados que compartilhamos, ele ocupa muito espaço de armazenamento, e nossos telefones podem começar a sofrer com isso.

Embora seja verdade que o espaço disponível em nossos dispositivos dependerá dos diferentes aplicativos e arquivos, o whatsapp geralmente é um dos principais culpados.

Pensando nisso, veja mais sobre as 4 configurações que você deve fazer para evitar que o WhatsApp preencha a memória do seu celular.

4 recursos que vão aliviar a memória do seu celular.

4 formas de liberar mais espaço de memória consumido pelo WhatsApp

1. Desativar downloads automáticos

A maioria de nós está acostumada a ver conteúdo multimídia já baixado, mas é possível configurá-lo para fazer o download manualmente e, dessa forma, você pode economizar espaço de armazenamento.

NOTA: se você desativar o Wi-Fi e os downloads por dados móveis, seus arquivos de mídia nunca serão baixados automaticamente. Você terá que clicar em cada arquivo para baixá-lo manualmente.

2. Gerenciar e liberar espaço nas configurações de armazenamento

Outra característica importante do WhatsApp é que ele permite que você gerencie facilmente os arquivos e as conversas que tem. Há uma seção em que você pode verificar o espaço que seus bate-papos ocupam e excluir os arquivos maiores.

3. Configurar mensagens temporárias

As mensagens temporárias são um recurso oficial do WhatsApp que faz com que as mensagens sejam excluídas depois de um tempo.

Você pode ativá-las a partir das informações de contato, na aba de conversas. Atualmente, os usuários do WhatsApp também têm a opção de ativar mensagens temporárias em todas as novas conversas. Para isso, siga as configurações de “Gerenciar armazenamento” e vá para “Mensagens temporárias”.

Depois que o recurso estiver ativado, todos os novos bate-papos individuais que você ou outra pessoa criar serão definidos para desaparecer após um determinado período de tempo automaticamente, ajudando você a evitar o acúmulo de dados.

4. Excluir cache do WhatsApp

O cache do seu telefone salva arquivos que podem ser úteis no futuro, mas, na maioria dos casos, eles apenas ocupam espaço desnecessário.

O aplicativo WhatsApp pode estar ocupando uma quantidade considerável de memória nessa seção, então você pode excluí-lo. No Android, você pode acessar as configurações do celular, pesquisar aplicativos do WhatsApp e excluir o cache.

No iOS, você terá que fazer backup e desinstalar o aplicativo, em seguida, iniciá-lo novamente e fazer o upload da cópia para não perder seus bate-papos.

A partir do Android, você também verá a opção de “apagar todos os dados”. Se você pressionar essa opção, TODOS os seus bate-papos serão excluídos, então tenha cuidado ao realizar essa ação.

Mas, atenção: você só deve excluir o cache se quiser apagar todos os dados do aplicativo.

Onde fica a memória do whatsapp no Android?

No Android, os arquivos de mídia são salvos automaticamente na pasta /sdcard/WhatsApp/Media/ folder. Se você possui memória interna, a pasta do WhatsApp ficará dentro da “Memória interna”. Se você não possui memória interna, esta pasta ficará salva no seu “Cartão SD” ou “Cartão SD Externo”.

