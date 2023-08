Bolsa Família será R$ 50 menor para ESTES brasileiros

Bolsa Família menor? O programa Bolsa Família, principal mecanismo de transferência direta de renda do Governo Federal, passará por mudanças que podem afetar significativamente muitas famílias beneficiárias no Brasil. Enquanto alguns desses ajustes prometem aumentar o valor recebido por famílias em situação de vulnerabilidade social, uma suspensão recentemente anunciada de um dos benefícios adicionais traz preocupações. Mas o que são esses benefícios adicionais, e como eles afetarão as famílias que dependem do Bolsa Família?

O adicional de R$ 50 para famílias com crianças de 7 a 18 anos será suspenso em setembro no Bolsa Família, resultando em menor parcela. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Menor valor no Bolsa Família?

O Bolsa Família, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), é um auxílio financeiro mensal destinado a prover suporte financeiro para que famílias em situação de vulnerabilidade social possam arcar com despesas básicas, como saúde, alimentação e moradia. O valor mínimo pago a cada beneficiário é de R$ 600, mas desde o mês de maio, vários adicionais foram introduzidos para ampliar o apoio a diversas famílias no país.

Veja também: Ganhe R$ 200 a mais em agosto através do governo federal; veja como

Um dos benefícios adicionais é um pagamento de R$ 150 destinado a famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade. A partir do mês de junho, extras no valor de R$ 50 também foram incluídos para famílias com crianças e jovens de 7 a 18 anos, além de núcleos com gestantes e lactantes.

No entanto, o MDS emitiu recentemente um comunicado anunciando a suspensão do adicional de R$ 50, também conhecido como Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN). Essa suspensão está programada para ocorrer no mês de setembro e, segundo o ministério, é decorrente de limitações do Sistema Sibec. O comunicado assegura que os valores serão retomados na folha de pagamento a partir do mês de outubro.

Enquanto isso, o adicional de R$ 150, nomeado como Benefício da Primeira Infância, parece que continuará sendo mantido em setembro. Além disso, a nova regra permite que pessoas que começaram a trabalhar com carteira assinada continuem recebendo o benefício, embora pela metade, durante um período de dois anos.

Pagamentos de agosto

Em agosto, além dos benefícios adicionais mencionados, será pago o Auxílio-Gás, fornecido bimestralmente com o propósito de ajudar na compra de um botijão de gás de 13 kg. Essa combinação de benefícios resultou no maior valor do Bolsa Família da história no mês de junho.

Essas mudanças no Bolsa Família, tanto os incrementos quanto a suspensão temporária, refletem a complexidade do programa e a constante busca pelo equilíbrio entre os recursos disponíveis e as necessidades das famílias beneficiárias. A suspensão do BVN, ainda que temporária, demonstra os desafios enfrentados pelo sistema em sua missão de prover suporte consistente às famílias mais vulneráveis do país.

O impacto dessas mudanças será observado nos próximos meses, com a atenção voltada para a eficácia dos ajustes em responder às necessidades das famílias em meio a um período econômico desafiador. A complexa rede de benefícios que constitui o Bolsa Família continua a ser um pilar vital do sistema de bem-estar social do Brasil, e as mudanças recentes servem como um lembrete da importância de monitorar e adaptar esses programas para atender às necessidades em constante evolução da população.

Veja também: Por que estas famílias receberam apenas R$ 540 em agosto?