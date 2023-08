Quem usa WhatsApp pode receber indenização de até mais de R$ 4.350,00

Dois processos judiciais por vazamentos de dados foram movidos contra a Meta, dona do WhatsApp, pelo Instituto Defesa Coletiva, uma entidade com sede em Minas Gerais, que busca proteger os interesses de cidadãos brasileiros afetados pela quebra de privacidade. A decisão abre a possibilidade de que as compensações individuais alcancem R$ 5 mil por pessoa. Teve dados divulgados? Saiba como ser indenizado por isso.

WhatsApp pode ter vazado dados pessoais de usuários que serão indenizados pela Meta. Foto: Reprodução / Internet

Privacidade custa caro

A Meta, do bilionário Mark Zuckerberg, encarou uma decisão negativa da Justiça de Minas Gerais, tendo sido condenada a pagar R$ 20 milhões por danos morais coletivos por conta de múltiplos vazamentos de dados ocorridos durante o período de 2018 a 2019. Essas brechas de segurança prejudicaram diretamente usuários de plataformas famosas, o que inclui WhatsApp, Messenger e Facebook.

Dois processos na justiça foram movidos contra a empresa Meta pelo Instituto Defesa Coletiva, entidade que visa proteger os interesses de brasileiros vítimas da exposição de dados. A decisão abre a possibilidade de que as compensações individuais alcancem R$ 5 mil por pessoa.

Os vazamentos expuseram dados sensíveis dos usuários, como senhas, detalhes de contatos (nome, número de telefone e endereço de e-mail), datas de nascimento, gênero, localização geográfica, cidade natal, histórico educacional e profissional, idiomas utilizados, estado civil, registros de localizações, imagens fotográficas, postagens temporárias, interações virtuais como curtidas e comentários, bem como conversas particulares.

WhatsApp pode ter sido a causa do vazamento de dados

Relatórios sugerem que um código malicioso presente no WhatsApp, com intuito de espionagem, teria possibilitado o acesso não autorizado a conteúdos nos dispositivos dos usuários, incluindo aplicativos, fotografias, vídeos e documentos armazenados nos aparelhos.

Após a divulgação do veredito, a empresa Meta, afirmou ao Uol que ainda não recebeu a notificação formal da decisão judicial, e por isso, não possui detalhes definitivos sobre os procedimentos relativos às indenizações para os usuários afetados. Importante ressaltar que essa decisão é de primeira instância, o que abre espaço para possíveis recursos.

Algumas manifestações criativas de usuários surgiram, incluindo pedidos irônicos direcionados a Mark Zuckerberg, como a frase “Zuckerberg, faz o Pix”. No entanto, é válido considerar que o desfecho final do processo pode demorar anos caso a Meta decida contestar a sentença.

Saiba como pedir a indenização

Até o momento, a única certeza é que os usuários que desejarem receber compensações precisarão apresentar provas que confirmem sua condição de usuários ativos do Facebook ou WhatsApp durante o período dos vazamentos.

Todos os cidadãos brasileiros têm o direito de entrar em contato com o Instituto Defesa Coletiva por meio do e-mail habilitacao@defesacoletiva.org.br, para se cadastrarem nas ações judiciais em andamento e estarem aptos a receberem indenizações futuras.

Para comprovar o uso das redes sociais no período entre 2018 e 2019, a tarefa é relativamente simples. Confira a seguir como fazer a verificação:

No Facebook:

Vá ao Menu (no formato de três traços horizontais ou na foto de perfil); Vá até ‘Configurações e Privacidade’; Toque em ‘Seu tempo no Facebook’; Escolha ‘Ver tempo’; Clique na opção ‘Ver registros’; Desça a página até o fim e clique ‘Ver histórico de atividades’; Escolha o intervalo de datas de 2018 até 2019 para a busca.

No WhatsApp:

Vá em ‘Configurações’; Aperte em ‘Conta’; Clique na opção ‘Solicitar dados da Conta’; Escolha por ‘Solicitar relatório’; Espere o prazo de t3 dias para receber o retorno do WhatsApp.

