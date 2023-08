Até Fifa Plus de graça: Google TV amplia catálogo de 800 canais gratuitos

O Google TV adicionou o tão aguardado canal FIFA Plus, além de disponibilizar mais de 800 outros gratuitos para os usuários.

Com a nova parceria, os fãs de futebol ao redor do mundo podem usufruir dos conteúdos originais e replays de jogos por meio de canais como: Roku Channel, Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV e VIDAA Channels.

Além disso, a plataforma está disponível nos aplicativos FIFA em smart TVs Samsung e LG, Amazon Fire TV e dispositivos Android TV (Google TV).

A diretora de estratégia e digital da FIFA, sua empolgação em levar o FIFA Plus aos fãs por meio desses aplicativos e plataformas, tornando o esporte ainda mais acessível.

A FIFA busca, assim, conectar entusiastas de todas as partes do mundo, proporcionando-lhes um acesso sem precedentes ao futebol que amam.

Fifa Plus de graça no Google TV. | Imagem: Jeffrey F Lin / unsplash.com

FIFA Plus

O FIFA Plus foi inicialmente lançado em dispositivos móveis, e agora expande seu alcance para dispositivos de TV conectados. O canal oferece conteúdo em cinco idiomas, sendo eles: inglês, francês, alemão, português e espanhol, lembrando que está disponível na maioria dos territórios.

No mês de Agosto de 2023, o canal oferece destaques da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia.

Em Junho de 2023, a FIFA lançou todos os jogos do torneio da Copa do Mundo Masculina da FIFA de 2022, que aconteceu no Catar entre novembro e dezembro do ano anterior.

Desde seu lançamento, o FIFA Plus tem sido um sucesso estrondoso, acumulando impressionantes 190 milhões de visualizações em resumos das partidas. Tal número reflete a paixão global pelo futebol.

A parceria com a FIFA reforça o compromisso da empresa em atender às necessidades do público e fornecer uma experiência de streaming satisfatória.

Agora, os fãs podem desfrutar desses benefícios, enquanto a empresa busca por outras formas de expandir seu catálogo.

O que é o Google TV?

O Google TV é uma plataforma de integração de mídias, como serviços de streamings, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O aplicativo costuma vir adicionado automaticamente em algumas Smart TVs, e também é pré-instalado no Chromecast, aparelho que transforma televisores comuns em Smart TV.

Como funciona?

Para acessar a plataforma, é necessário algum pagamento? Apesar de possuir mais de 50 canais gratuitos para acessar os serviços de streaming, é preciso possuir uma assinatura nessas plataformas. O Google TV apenas reunirá os conteúdos em um só local, trazendo mais praticidade para o dia a dia.

Saiba mais: Mulheres no futebol! Meia-entrada em estádios está em pauta