Mamão está 90% mais caro; o que aconteceu? Entenda

Ei, se você gosta de comer mamão esse texto é para você! Além de ser uma fruta deliciosa e com vários benefícios, os amantes do mamão está sentindo uma diferença no bolso em relação aos preços. Desde o início do ano, o preço desse alimento subiu nas feiras e também nos mercados, depois de uma redução na oferta pelos produtores.

E um dos fatores que deixam a fruta mais cara é o custo da produção, o clina e também as doenças e a redução do tamanho de área cultivada e segundo os dados da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e o preço médio do quilo de mamão formosa chegou a R$ 6,99 em julho deste ano enquanto o papaia custa R$ 8,58.

Se for levar em consideração o mesmo mês do ano passo, o quilo era vendido a R$ 6,47 e R$ 4,40, ou seja, os aumentos foram de 2% e 91% em apenas um ano.

motivos que fizeram o mamão ficar mais caro. Imagem: FreePik

Fatores que impactam no preço no mamão

Bruno Pessotti, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya (Brapex) disse que “está faltando mamão porque houve uma redução expressiva no plantio no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia”.

Os produtores também destacaram a pausa na produção devido a pandemia de Covid-19, pois a demanda caiu muito, teve também outros movimentos que interferiram nas vendas e foram a mudanças nos hábitos de consumo e o fechamento de estabelecimentos.

A semente do mamão, que é importada da China, ficou mais cara e elevou os preços para o consumidor. O produtor Fabricio Leme disse “Houve uma grande falta [de semente] por serem importadas da China, causando um período com pouca produção e alta de preço, pois não havia semente para plantar”.

Veja também: Fruta SUPER COMUM pode ajudar a reduzir flacidez

No ano de 2022 entre os meses de novembro e dezembro as chuvas que atingiram a região produtora alagaram a cultura e contribuíram com o desenvolvimento de fungos, as perdas chegaram a ser até 100%, e esse é mais um fator que contribuiu com o aumento do preço do produto.

Por mais dessa margem apertada, alguns produtores acreditam que vale apena retomar o cultivo, levando em conta os benefícios para a área consorciada com o café, e o plantio simultâneo das duas culturas é algo bem comum na região produtora.

Uma curiosidade é que os donos da Leme Frutas, que é uma empresa responsável por 70% da produção nacional de mamão, tem costume de plantar a fruta do lado do café conilon para ampliar a rentabilidade. E uma da explicação para isso é o clima, já que os dois cultivos usam o mesmo solo.

Veja também: Spotify mais CARO deixa assinantes apreensivos; veja o valor