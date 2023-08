Parcela extra de R$ 120 já foi liberada em agosto; veja se seu CPF está na lista

Parcela de agosto para benefício social – A esperança acende para cerca de seis milhões de famílias vulneráveis no Brasil com a notícia do pagamento de uma parcela extra de R$ 120 no calendário do Bolsa Família de agosto. O valor, que equivale ao auxílio gás nacional, promete trazer alívio financeiro, mas muitos ainda têm dúvidas sobre quem pode receber esse bônus. Continue lendo para entender os detalhes desse benefício e as datas específicas de pagamento.

Em agosto, os beneficiários do Bolsa Família têm a oportunidade de receber uma parcela extra de R$ 120, de acordo com o calendário de pagamentos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Agosto traz nova parcela adicional neste benefício

O bônus de R$ 120 que será liberado no programa Bolsa Família é parte do famoso Vale-Gás. Essa iniciativa foi lançada em dezembro de 2021 e desde então vem pagando parcelas bimestrais aos beneficiários. O valor concedido corresponde a 100% da média nacional de preços do botijão de gás de 13 kg, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Atualmente, o Vale-Gás está destinado a uma faixa de seis milhões de titulares do Bolsa Família. Para se tornar elegível ao bônus, os cidadãos precisam cumprir algumas regras específicas. Entre elas estão a inscrição ativa no Cadastro Único (Cadúnico), a posse de uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606) ou ter renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos. O bônus também contempla famílias com renda superior a três salários mínimos, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo, e aquelas que possuam membros que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

No entanto, o alcance do programa é limitado, e algumas regras de prioridade foram estabelecidas para direcionar os recursos a quem mais precisa. Essas incluem preferência para famílias com cadastro atualizado no Cadúnico nos últimos dois anos, as com menor renda, as que possuem maior quantidade de integrantes, as contempladas pelo Auxílio Brasil e aquelas com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação, se disponíveis.

Ainda há regras gerais do Bolsa Família que devem ser consideradas pelos beneficiários, como a realização de acompanhamento pré-natal, o cumprimento do calendário nacional de vacinação, o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos, a frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica. Além disso, a família deve sempre manter atualizado o Cadastro Único, pelo menos a cada 24 meses.

Datas de pagamento

As datas de pagamento do Bolsa Família em agosto são determinadas pelo NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Os pagamentos iniciam em 18 de agosto para aqueles com NIS final 1, seguidos por pagamentos em 21 de agosto para NIS final 2, 22 de agosto para NIS final 3, e assim por diante, culminando com o pagamento para NIS final 0 em 31 de agosto.

O bônus de R$ 120 no Bolsa Família chega em um momento crucial, refletindo o esforço do governo em atender às necessidades da população vulnerável. A medida é um passo positivo, mas o acesso à informação correta é vital para garantir que aqueles que se qualificam para o auxílio recebam o que lhes é devido. Portanto, os beneficiários são incentivados a se informar sobre os critérios de elegibilidade e as datas de pagamento, para não perder essa oportunidade importante de apoio financeiro.

