Deep Web volta a se popularizar com vídeo de ET “real” sendo atendido

Embora muitos internautas a desconheçam, a chamada deep web existe há um bom tempo e é conhecida por ser justamente uma camada quase inacessível da “internet normal”: ela fica em níveis mais profundos, onde o internauta comum não pode chegar simplesmente usando os motores de busca.

Como se fosse basicamente uma terra online sem lei, esse espaço é repleto de fóruns e sites, por exemplo, nos quais se disseminam e se discutem aqueles assuntos imorais e ilegais, que não podem circular livremente pela internet “normal” por conta de diversos fatores.

E é justamente ali, na deep web, que surgiu um vídeo que tem dado o que falar, uma vez que envolve uma das discussões mais famosas de todos os tempos, voltada para a temática da suposta existência de vida extraterrestre.

A seguir é possível obter mais detalhes sobre este assunto.

Os conteúdos da deep web podem ser perturbadores | Imagem: Stephen Leonardi / unsplash.com

Sobre o vídeo da deep web que tem gerado polêmica

Recentemente, o questionamento a respeito de existir vida fora da Terra ficou ainda mais evidente e polêmico, por conta de um vídeo da deep web que, aparentemente, mostra um ET recebendo atendimento médico. Ele inclusive foi divulgado nas redes sociais e em portais justamente por um médico, o que não foi suficiente para eliminar as opiniões divergentes a respeito de ser algo verídico ou não.

Aliás: a polêmica se tornou ainda mais forte quando veio a público a notícia de que 3 ex-militares dos Estados Unidos supostamente deram para o Congresso a garantia de que ETs e suas respectivas tecnologias existem, o que inclui naves muito avançadas.

As informações em questão foram tornadas públicas por se acreditar que se trata de algo de muita importância para a humanidade como um todo e, por isso, não devem ser mantidas em segredo.

O vídeo em questão levantou diversas opiniões

Enquanto as próprias “confissões” dos militares em questão causavam muitas polêmicas, o vídeo vindo da deep web foi levado para redes sociais e portais diversos, mostrando o extraterrestre recebendo tratamento: as imagens chocam pelo fato de que, ao que parece, o ser de outro planeta está à beira da morte.

É mencionado, neste material, que além do médico que estava cuidado do “zeta reticuliano”, o local também estava ocupado por soldados. De qualquer forma, porém, não se sabe qual é a data deste registro, embora estima-se que ele tenha sido gravado há décadas, por estar em preto e branco e com a resolução ruim.

Sobre o extra terrestre propriamente dito

O vídeo da deep web dura apenas alguns segundos, mas parece mostrar de fato um “zera reticuliano”, que ganhou essa classificação por, supostamente, ter vindo da chamada constelação Reticulum, que se baseia em um sistema distante 39 anos-luz do planeta Terra.

Ele é cinza, com olhos grandes e uma cabeça enorme.

Há quem acredite que se trate de algo real, enquanto outras pessoas creem não passar de algo falso.

