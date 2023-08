Lanche MONSTRO! Lanchonete do litoral paga prêmio para quem comer

Lanchonete brasileira localizada na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, dá prêmio em dinheiro para cliente que conseguir a façanha de comer um hambúrguer gigantesco com mais de 1,5 kg em apenas 20 minutos. Esse tipo de ‘disputa’ gastronômica é uma prática comum em fast-foods ao redor do mundo e costuma fazer muito sucesso, nos competidores que querem provar que seu apetite é tão grande quanto o próprio lanche. Saiba mais abaixo sobre o desafio da lance monstro de SP.

Lanchonete no litoral de SP cria desafio do Hambúrguer monstro com direito a prêmio em dinheiro. | Foto: Oliver Sjostrom / Unsplash

Apetite monstro pode dar dinheiro

Uma lanchonete no litoral de São Paulo está propondo um desafio aos clientes mais fominhas: comer um hambúrguer de 1,5 kg em apenas 20 minutos. Segundo informações do g1, o prêmio para quem conseguir realizar essa monstruosa façanha é o valor do combo consumido, que é de R$ 80, além de um voucher de R$ 150 para ser usado na própria lanchonete, logicamente.

O criador dessa ideia inusitada é o empresário Kauê Costa Flor, de 20 anos, que decidiu utilizar uma prática comum na internet para impulsionar seu negócio – os famosos desafios que levam muitos jovens a realizarem feitos “monstruosos”.

O que vai no Hambúrguer Monstro

O maior risco para quem encara esse desafio é, obviamente, uma indigestão, uma vez que o hambúrguer equivale a aproximadamente 10 hambúrgueres comuns, além das fritas. A receita do “monstro” é detalhada no próprio desafio: 10 carnes de 100g cada, 10 fatias de cheddar, pão brioche, maionese especial da casa e, em volta, meia porção de fritas supreme, com mais cheddar e bacon.

Hambúrguer monstro pesa 1,5kg. | Foto: Reprodução

Desafio segue aberto

Desde o início do desafio, que começou em 19 de julho, quatro pessoas já tentaram, porém, nenhuma delas conseguiu levar o prêmio. Uma delas chegou a consumir tudo em 9 minutos, mas não conseguiu finalizar as batatas.

Como participar

Para participar do desafio, é necessário entrar em contato com a lanchonete, o Kauê Burger, com pelo menos 24 horas de antecedência e efetuar o pagamento do combo no valor de R$ 80. A antecedência é fundamental para que o “Combo Monstro” esteja pronto quando o cliente chegar ao local. Para auxiliar nessa empreitada, a lanchonete oferece uma água, afinal, “ninguém é de ferro”, como ressaltou o empresário.

Kauê compartilha uma dica valiosa para aqueles que pretendem vencê-lo no desafio: “O segredo é ter uma barriga sem fundo, é comer rapidamente”, aconselhou.

