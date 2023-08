Como cultivar a Zamioculca, a planta da fortuna em casa?

Praticamente qualquer pessoa gostaria de ter mais dinheiro e mais sorte na vida. E ocorre que, na verdade, muitas pessoas têm dentro de casa ou mesmo no jardim uma verdadeira planta da fortuna, e nem mesmo sabem disso.

Porém, esta planta, assim como basicamente qualquer outra, precisa receber os cuidados corretos, a fim de retribuir com as melhores energias para os seus donos e o lar no qual residem.

Na leitura a seguir é possível saber tudo sobre ela e, principalmente, saber quais são os cuidados essenciais para que esteja sempre bela e saudável.

A planta da fortuna realmente existe, e exige poucos cuidados | Imagem: ededchechine / freepik.com

O que saber sobre a Zamioculca, conhecida como a planta da fortuna

A Zamaioculca é uma planta muito cobiçada, por ser considerada um item de verdadeira sorte: ela é originária do continente africano e se adequa perfeitamente aos ambientes internos de uma casa, uma vez que precisa viver à meia-sombra.

Aliás: vale frisar que a espécie em questão tem imensa facilidade para perder líquido e secar. Logo, quem deseja ter uma para chamar de sua e pretende vê-la sempre nas melhores condições definitivamente deve adotar algumas dicas básicas de jardinagem.

E, importante:

Tão importante quanto ter os cuidados corretos de jardinagem é, também, ter em mente que a planta da fortuna também tem seu lado negativo, representados por suas folhas tóxicas. E isso significa basicamente que, caso existam animais ou crianças dentro da residência, o cultivo definitivamente não é recomendado.

Já se for uma casa sem animais, e somente com adultos, de fato esta poderá ser a nova integrante da família.

A forma correta de evitar que a planta da fortuna seque

Os cuidados com a Zamioculca são realmente simples, exigindo pouco esforço e muita atenção do dono da planta em questão.

E tais cuidados são, especificamente:

Deixar esta planta na sombra

Como citado anteriormente, a Zamioculca definitivamente prefere ficar à meia-sombra, devendo ficar em espaços nos quais a luz natural seja menor, o que acaba sendo mais fácil para quem vive em apartamentos cujo número de janelas é pequeno, por exemplo.

Esta espécie nunca deve ser exposta diretamente ao sol. Caso contrário, suas folhas ficam queimadas.

Usar um substrato de fácil drenagem

Esta planta também não se dá bem com solos encharcados, que fazem com que suas raízes apodreçam com muita facilidade. Assim sendo, seu substrato deve ter uma boa drenagem, para que ela não fique murcha.

Se for um substrato com casca e perlita, será perfeito!

Não regá-la de forma constante

Por fim, e ainda assim muito importante, está a dica de sempre prestar atenção na rega da planta da fortuna: ela possui uma ótima capacidade de reter água, sendo que a hora certa de regá-la será sempre quando seu substrato estiver seco.

Essa dica se torna ainda mais válida quando a planta está em uma área com realmente pouca iluminação, na qual a umidade tende a permanecer por um pouco mais de tempo.

