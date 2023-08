Cartão virtual do Nubank tem novidade animadora, mas ninguém sabe

Anunciado na última quinta-feira (3), o cartão virtual Nubank começa a estar disponível para os clientes já nesta segunda-feira (7). Embora a fintech já permitisse a criação e eliminação virtual de cartões, o novo recurso acrescenta uma maior automatização a esse procedimento, agilizando a geração instantânea de cartões virtuais para compras específicas em sites, aplicativos ou até mesmo em estabelecimentos físicos. Saiba mais detalhes sobre o que há de novo no cartão logo abaixo.

Nubank anuncia lançamento de cartão virtual com duração de 24h no app. | Foto: Reprodução / Internet

Nubank lança cartão virtual

O Nubank anunciou uma recente adição à gama de recursos que já oferece em seu aplicativo, na última quinta-feira (3), lançando a possibilidade do correntista agora ser capaz de gerar cartões virtuais com uma validade de apenas 24 horas. A finalidade por trás desse recurso é reforçar a segurança dos clientes, minimizando o potencial de encargos indevidos ou tentativas de fraude envolvendo os detalhes do cartão.

Esta medida marca um novo recurso incorporado à plataforma da fintech, conferindo aos clientes uma maior flexibilidade. Por meio dessa funcionalidade, os utilizadores têm a capacidade de criar distintos cartões destinados a atividades específicas, sem enfrentar riscos desnecessários, e de consolidar todas as transações únicas em uma única fatura.

Cartão 24hs funciona a partir de hoje

O novo cartão virtual Nubank estará disponível já a partir desta segunda-feira (7) para todos os clientes do banco digital. O processo para gerar um cartão virtual temporário é descomplicado e segue uma abordagem similar à de outros tipos de cartões virtuais já fornecidos pelo Nubank.

Como gerar seu cartão virtual

Siga o passo a passo abaixo para conseguir seu cartão virtual pelo app do Nubank:

Abra o aplicativo do Nubank e navegue até a seção “Meus cartões”.

Selecione a alternativa “Criar cartão virtual temporário”.

Insira a senha composta por quatro dígitos que foi registrada no aplicativo.

Após a criação, clique em “Ver meus cartões”.

Faça a cópia dos detalhes do cartão virtual temporário e utilize-o na loja online da sua preferência.

Cartão com recursos extras

Segundo informou a fintech em seu site, o grande benefício associado a este cartão é a duração de uso pré-determinado, com a possibilidade de monitorar no aplicativo o tempo restante até o término de sua validade. Dessa forma, ao atingir o prazo, ele é automaticamente excluído, e o cliente recebe uma notificação. É importante lembrar, entretanto, que todas as outras características do cartão permanecem inalteradas: o limite de crédito e as opções de parcelamento continuam inalteradas.

Para saber mais detalhes sobre essa novidade do Nubank, é importante considerar que, devido à sua natureza temporária, o cartão virtual não é compatível com carteiras digitais (como PicPay, Mercado Pago e Ame), apps de transporte (Uber e outros) e serviços de assinatura (Spotify, Netflix e outros).

