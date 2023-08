Nome sujo dá direito a pedir empréstimo consignado?

Ter restrições financeiras por conta de nome sujo nos serviços de proteção ao crédito é uma realidade que muitos enfrentam. Contudo, surge aquela intrigante dúvida se na hora de solicitar um empréstimo consignado, o nome negativado pode pesar contra o brasileiro que busca um dinheiro a mais para aliviar o orçamento. Saiba a resposta a seguir.

Quem tem nome negativado por dívidas pode solicitar empréstimo consignado? Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nome sujo está em jogo

Instituições financeiras disponibilizam empréstimos consignados a aposentados, pensionistas e servidores públicos, com taxas de juros mais atrativas comparadas a outras modalidades. Porém, surge a dúvida: o que muda nesse cenário quando a pessoa pertencente a esse grupo se encontra com o nome sujo?

Antes de tudo é bom recordar que esse tipo de empréstimo opera com débitos automáticos na folha de pagamento, o que naturalmente reduz significativamente os riscos de inadimplência. Com base nisso, alguns bancos estenderam essa oferta mesmo a indivíduos com histórico negativo de crédito. Ou seja, nome sujo não será um problema para obter o crédito.

O empréstimo consignado é altamente vantajoso, uma vez que a legislação limita a taxa de juros a 1,97% ao mês para aposentados e pensionistas. No entanto, obter esse empréstimo requer disponibilidade na margem consignável. Entenda mais abaixo como funciona.

Margem para crédito

A margem consignável nos empréstimos consignados é, em essência, um teto que define o montante máximo do salário que um cliente pode destinar a prestações. Em geral, essa porcentagem é fixada em 30%, dos quais 30% se destinam às parcelas dos empréstimos e 5% a faturas de cartão de crédito consignado.

Contudo, para determinados setores, como funcionários públicos municipais, a margem pode ser ampliada dependendo do nível governamental (federal, estadual ou municipal). Um exemplo é o caso dos servidores municipais do Rio de Janeiro, que desfrutam de uma margem consignável de 55%.

Ainda, há um esforço do prefeito da cidade, Eduardo Paes, para acrescentar mais 5% a esse limite, com a intenção de conceder aos servidores acesso a empréstimos de maior valor, mantendo os benefícios das taxas reduzidas.

Saiba contratar um empréstimo consignado

Mas como efetivamente contratar um empréstimo consignado? O primeiro passo é verificar se seu banco oferece tal serviço para indivíduos com histórico negativo. Importante ressaltar a necessidade de recorrer às fontes de informação oficiais dos bancos, dado o risco de golpes associados a esses serviços.

De modo geral, o banco demandará determinados documentos, incluindo RG, CPF, comprovante de residência, contracheque, declaração de Imposto de Renda, extrato do benefício do INSS (se aplicável) e outros documentos correlatos.

Após essa etapa, uma análise será conduzida e você será orientado sobre os termos do contrato. Dentro de alguns dias, os fundos deverão ser creditados em sua conta e, em conformidade com o contrato, os débitos ocorrerão automaticamente.

11 instituições que ‘ignoram’ nome sujo

confira a seguir quais bancos e fintechs possibilitam o empréstimo consignado mesmo com histórico negativo de crédito:

Meutudo

Agibank

Banco Bari

Banco BMG

Bradesco

Itaú

Mercantil

Banco Safra

BRB Financeira

Caixa Econômica Federal

Banco do Brasil

