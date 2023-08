A velocidade da sua internet vai EXPLODIR se você fizer isso

Conhece o ditado “não é comum, mas acontece”?. No caso da internet, infelizmente é comum e realmente acontece o tempo todo. Mas a boa notícia é que existem truques mais simples do que a maioria dos usuários imagina, que podem realmente influenciar positivamente na velocidade que chega ao seu celular ou computador. Saiba mais abaixo quais os oito truques que vão turbinar sua internet.

Recentemente, demos algumas dicas do que fazer para a sua internet levantar voo em ambientes com wi-fi, principalmente se for dentro da sua própria casa. Mas provavelmente você se incomodou por não ver dicas para turbinar sua conexão quando estiver acessando a grande rede através dos seus dados móveis.

Sabemos que uma internet móvel rápida e estável é essencial hoje em dia para trabalhar, estudar ou aproveitar as redes sociais. Sendo assim, não se preocupe, pois separamos oito valiosas dicas que, mesmo sem grande domínio em tecnologia, qualquer um pode melhorar a velocidade do celular com medidas práticas e eficazes. Siga lendo mais abaixo para acabar de vez com a lentidão que tanto te atrapalha!

8 truques para turbinar sua internet AGORA

Reinicie o celular:

Uma solução simples até demais é simplesmente reiniciar o seu aparelho, permitindo que funções sejam interrompidas e o celular comece do zero. É o mesmo raciocínio de reiniciar um computador com a intenção de ‘zerar’ a sua memória RAM.

Verifique o cartão SIM:

Verifique se o chip está inserido corretamente no aparelho. Desligue-o, coloque e recoloque o chip se necessário e reinicie o celular para evitar travamentos indesejados.

Ligue e desligue o modo avião:

Se você já ativou essa opção quando não queria ser perturbado por ninguém, saiba que ela também pode ajudar a ganhar uns kbp/s a mais em sua internet. Então, vale a tentativa. Ative o modo avião, espere todas as funções serem desligadas, em seguida desative a opção para que o celular se reconecte novamente à rede e demais recursos antes desativados. Não se surpreenda com o novo resultado no app que testa sua velocidade de conexão.

Desative aplicativos inativos em segundo plano:

Aplicativos em segundo plano podem consumir a internet e reduzir a velocidade da conexão, além de diminuírem a performance do seu smartphone de uma forma geral, o deixando até mais lento. Portanto, desative-os quando não estiverem em uso.

Redefina as configurações de rede:

Restaurar as configurações de rede do celular permite que ele retorne aos valores padrões, o que pode aumentar a velocidade de conexão. É uma opção um pouco mais avançada, visto que, após fazer, você precisará digitar novamente todas as senhas de wi-fi anteriormente salvas, mas normalmente vale a pena.

Limpe o cache:

A limpeza do cache é importante para evitar sobrecarga do celular com informações de páginas visitadas no navegador. Isso também pode melhorar a velocidade da sua conexão.

Mude de lugar:

Em alguns locais, a conexão com a internet pode ser ruim. Os motivos podem ser diversos, desde a baixa cobertura de sinal pela operadora naquela área, até mesmo interferências perto de você. Procure áreas onde a rede funciona melhor para melhorar a velocidade.

Mude as posições do celular:

Mudar a posição do celular pode ter um efeito inesperado na velocidade de conexão. Experimente incliná-lo em diferentes direções para ver se a velocidade melhora.

Seguindo essas dicas, você pode otimizar a velocidade da sua internet móvel sem complicações técnicas. Aproveite ao máximo sua conexão onde quer que esteja!

