Mercado Livre anuncia novidade para brigar com Netflix

Novidade do Mercado Livre vem aí – Na sexta-feira, uma novidade no mundo do entretenimento digital estreou com o lançamento do Mercado Play pelo Mercado Livre. Com uma oferta generosa de filmes, séries, documentários, reality shows e atrações infantis, a plataforma promete alterar a paisagem do streaming na América Latina. Mas o que faz este lançamento ser único e como isso afetará tanto consumidores quanto produtores de conteúdo na região? Vamos explorar.

Mercado Livre traz novidade ao meio do streaming

O Mercado Play é uma iniciativa ousada e ambiciosa do Mercado Livre, disponibilizando um catálogo recheado de conteúdo em parceria com gigantes do entretenimento, como Disney+, Star+, HBO Max e Paramount+. A plataforma permitirá que os usuários acessem este conteúdo gratuitamente, o que pode revolucionar o modo como as pessoas consomem mídia. Inicialmente, 30% dos clientes cadastrados no site e aplicativo do Mercado Livre terão acesso ao serviço no dia do lançamento, com o restante recebendo o acesso a partir de 9 de agosto.

A integração do Mercado Play aos sites e aplicativos existentes do Mercado Livre garantirá um acesso suave para aqueles que já possuem conta. A estimativa é que o serviço comece com uma base surpreendente de 100 milhões de usuários nos oito países onde estará disponível, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai.

O Mercado Livre não pretende apenas fornecer entretenimento, mas também monetizar a plataforma através do formato de publicidade em vídeo de suas marcas. Luiz Barros, vice-presidente de entretenimento do Mercado Livre, destacou em entrevista exclusiva à Forbes Brasil o contexto que motivou a criação do Mercado Play. Ele explicou que uma grande parte dos brasileiros e do público latino-americano não assina plataformas pagas de streaming, evidenciando a necessidade de uma alternativa gratuita.

O panorama da América Latina, com uma vasta oferta de serviços de streaming pagos e limitações econômicas que afetam a quantidade de assinaturas que os usuários podem manter, foi fundamental na decisão de criar o Mercado Play. No Brasil, por exemplo, há cerca de 144 milhões de pessoas conectadas à internet, mas apenas 55 milhões são assinantes de algum serviço de streaming.

A entrada do Mercado Play no mercado não se vê como uma concorrência que fragmenta a oferta, mas sim como um multiplicador para o mercado. A ideia é criar uma janela de distribuição e monetização do conteúdo, com a escala dos mais de 100 milhões de usuários do Mercado Livre na América Latina. Para os vendedores, a chegada do Mercado Play é relevante, pois integra a força do ecossistema Mercado Livre, incrementando a experiência de compra e aumentando o tempo de tela e a recorrência no e-commerce.

Estratégia corporativa

A estratégia do Mercado Livre com o Mercado Play é ecossistêmica, visando enriquecer a experiência dos usuários simplificando o comércio, os serviços financeiros e agora o conteúdo. A ideia é que cada usuário encontre novas formas de comprar, vender, desenvolver negócios, conectar-se e se divertir.

Os parceiros de conteúdo mencionados encontrarão vantagens ao expandir seus canais de distribuição e monetizar seu conteúdo, atingindo uma audiência robusta, com grande escalabilidade. O modelo de negócio baseia-se no Revenue Share da receita publicitária do conteúdo oferecido na plataforma.

A abordagem do Mercado Livre não é inédita. O primeiro contato com o segmento de streaming foi através do Nível 6, um programa de lealdade que oferece benefícios do ecossistema do Mercado Livre, incluindo assinaturas do Disney+ e Star+, bem como descontos em outras plataformas como HBO Max, Paramount+ e Lionsgate+. O lançamento do Mercado Play, entretanto, vai um passo além, fortalecendo o ecossistema da empresa e trazendo ainda mais valor para o público.

O Mercado Play promete ser um divisor de águas no mercado de streaming, fornecendo acesso a conteúdo de qualidade sem custo. Com uma abordagem inovadora e uma aliança com algumas das maiores marcas de entretenimento, essa iniciativa do Mercado Livre poderá mudar a forma como a América Latina consome conteúdo digital, com repercussões que vão muito além do entretenimento.

