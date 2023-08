Fim da linha para um dos carros mais queridos da Chevrolet

A Chevrolet fez um anúncio que causou surpresa em muitos fãs de um dos carros mais populares do Brasil: O Ônix. Na versão hatch ou sedan, o automóvel é conhecido por seu excelente custo-benefício, e alto-rendimento, sendo o preferido de motoristas de aplicativo. No entanto, ele não deve ser mais fabricado. Saiba qual país será afetado pelo fim da linha de produção.

Foto: Reprodução / Divulgação Chevrolet

Via de mão única

A Chevrolet surpreendeu muitos fãs ao anunciar o fim da produção de um dos carros mais populares no Brasil, o Onix, conhecido por seu excelente custo-benefício, o que o tornou amplamente adorado no país, inclusive por motoristas de aplicativo, por conta do seu alto rendimento.

Apesar do sucesso ser mais do que consolidado no país, e a versão 2023 já estar nas ruas, não são todos os países que compartilham da mesma adoração por esse modelo da Chevrolet. Saiba mais abaixo qual país deu as costas para o Ônix.

Veículo de três cilindros não faz sucesso

Apesar do sucesso comercial, nem todos os proprietários estavam satisfeitos com o veículo em outros aspectos. Na China, a produção do Onix foi inicialmente interrompida devido a críticas de diversos proprietários, que consideravam que o veículo de três cilindros não era ideal para o mercado local. Embora o sedan tenha sido o mais vendido na categoria em 2022, suas vendas estavam estáveis no mercado chinês.

A relutância dos chineses em dirigir carros com três cilindros foi um fator determinante, e mesmo com anúncios de novas versões, a Chevrolet não conseguiu atrair a atenção dos consumidores na China. A montadora não chegou nem a anunciar a versão 2023 do veículo. Para tentar impulsionar as vendas, a Chevrolet ofereceu até 45% de repasses aos donos de concessionárias, mas a estratégia não obteve sucesso e a produção do Onix foi interrompida na China.

Curiosamente, essa rejeição não é exclusiva ao Onix, pois os carros com três cilindros não têm boa aceitação em geral entre os consumidores chineses. A Volkswagen continua liderando as vendas no país, mantendo uma enorme vantagem em relação às outras montadoras, com 2.164.946 unidades vendidas. A Honda, que era a vice-líder em 2020 com 1.531.486 unidades vendidas, foi superada pela Toyota, que alcançou 1.656.053 unidades vendidas no último ano.

Onix deixará Brasil?

Quanto ao Brasil, a Chevrolet ainda não anunciou oficialmente se o Onix deixará o país. É importante destacar que o carro é muito querido pelos brasileiros e continua sendo líder em vendas no Brasil. Portanto, os consumidores brasileiros podem ficar tranquilos, pois o Onix continuará sendo vendido e a montadora pode até divulgar novos modelos para 2024.

Em relação ao preço, o Onix varia entre R$ 82.490 e R$ 112.390.

