Por que tanta gente está usando o truque da rolha na geladeira

A geladeira certamente é o eletrodoméstico que você mais utiliza em sua rotina diária, seja para se hidratar, pegar os ingredientes para o preparo da sua refeição ou guardar as compras do supermercado. No entanto, se você já se deparou com um forte mau-cheiro ao abrir a porta do refrigerador e já tentou de tudo para solucionar o problema, saiba que temos um truque simples que vai resolver de uma vez esse dilema! Descubra logo abaixo.

Descubra o truque com a rolha que vai acabar com o mau cheiro da geladeira. | Foto: Marcelo Leal / Unsplash

Pelo bem da geladeira, não jogue a rolha fora!

Dentre os eletrodomésticos mais essenciais, podemos dizer que a geladeira é a grande protagonista, sendo um aparelho indispensável para manter nossos alimentos em ótimas condições, conservar carnes e evitar possíveis intoxicações. Contudo, frequentemente nos deparamos com o incômodo acúmulo de mau cheiro que surge assim que você abre a porta do seu querido refrigerador.

Na internet, certamente você já encontrou dezenas (ou mais) de conteúdos que tentam ensinar a você como resolver esse desagradável e fedorento problema. Talvez com receitas usando vinagre, outras com limão, e até mesmo pó de café. No entanto, muitos não funcionam ou simplesmente não duram muito tempo. Entre outras palavras, a ausência do forte odor tem prazo de validade. Mas fique tranquilo que a solução é mais simples do que parece, e te mostraremos mais abaixo.

Leia mais: Estudo mostra que tomar café neste horário aumenta 59% risco de diabetes

Que cheiro é esse?

As causas que levam ao forte e desagradável odor podem ser diversas. Algumas delas incluem a presença de alimentos naturalmente com mau cheiro, como alho, cebola e determinados tipos de queijo, como o gorgonzola. Além disso, o armazenamento inadequado dos alimentos pode fazer com que os odores se espalhem das embalagens em que estavam guardados. Para enfrentar esse problema, apresentamos a você…A ROLHA.

Aprenda a acabar com o mau cheiro dentro da geladeira. | Foto: Reprodução / Consul

Sim você não leu errado. As rolhas feitas de cortiça, utilizadas em vinhos e espumantes, podem ser sua maior aliada no fim desse fedor. Portanto, é importante não descartá-las, pois além de poderem ser reutilizadas para diversos artesanatos e trabalhos de decoração podem acabar DE VEZ com os maus odores da sua geladeira.

Use a rolha a seu favor AGORA

O procedimento é simples:

Basta pegar uma rolha de cortiça e posicioná-la em uma prateleira da geladeira. Se preferir, é possível cortá-la em duas ou três partes e distribuir os pedaços resultantes em diferentes prateleiras ou gavetas do refrigerador. Deixe-a atuar durante a noite e, pela manhã, verifique o resultado: o mau cheiro terá desaparecido notavelmente.

A eficácia desse método se deve à capacidade da cortiça de absorver umidade e maus odores, tornando-se, assim, uma solução eficiente para combater o odor desagradável na geladeira. E de brinde, para aqueles que desejam conferir um aroma adicional ao interior do eletrodoméstico, é possível pingar uma gota de óleo essencial sobre a rolha e a surpresa será aromaticamente indescritível.

Não perca mais tempo e teste este simples truque para desfrutar de uma geladeira livre de maus odores e garantir que seus alimentos permaneçam frescos e bem conservados por um bom tempo.