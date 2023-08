7 coisas que farão você usar o WhatsApp de um jeito INOVADOR

Está cada vez mais difícil encontrar alguém que não goste de usar o WhatsApp para se comunicar com outras pessoas dentro de diversos contextos.

Afinal, este aplicativo é perfeito para manter as conversas de família em dia, para enriquecer um relacionamento e até mesmo para resolver questões de trabalho de forma muito rápida e prática.

Porém, o que muitas pessoas ainda não sabem é que o “Whats” conta com recursos que são realmente úteis e tornam seu uso muito mais inovador, principalmente para quem não abre mão da segurança e da privacidade.

Mas, afinal, quais seriam tais recursos?

Todos eles são apresentados no decorrer do próximo tópico.

As 7 coisas que permitem usar o WhatsApp de forma muito mais inovadora

Usar o WhatsApp significa sempre ter à disposição algumas coisas que irão facilitar o dia a dia e a relação com outras pessoas.

E, abaixo, estão 7 dessas coisas:

1. A possibilidade de tirar o “visto por último” e o “online”

“Poxa, você estava online e nem me respondeu”.

Muita gente recebe/ouve esse tipo de mensagem com frequência, e pode se incomodar com a cobrança por uma resposta. Afinal, não é porque esteve online recentemente que estava com tempo para interagir.

E, dentro desse contexto, optar por ocultar os avisos de “online” e “visto por último” pode ser a melhor coisa a fazer.

2. Exibir a foto de perfil apenas para os contatos

Este recurso é ideal para quem quer manter sua privacidade e, também, ter mais segurança em relação a golpes.

Basta um clique para que somente quem é salvo como contato consiga visualizar a foto de perfil do usuário.

3. Habilitar a visualização única de arquivos

Fotos e vídeos que “somem” depois que são abertos e vistos uma vez?

Parece incrível demais para ser verdade, mas é outro recurso muito interessante do WhatsApp, principalmente quando se trata de arquivos mais comprometedores.

4. O recurso de “bloquear” conversas

Quem quer usar o WhatsApp com mais privacidade pode realmente bloquear com senha ou biometria aquelas conversas que outras pessoas não devem ver.

O recurso está disponível para iOS e Android.

5. A possibilidade de conversar com si mesmo

O aplicativo já permite que o usuário crie uma conversa com ele mesmo, o que não deixa de ser algo realmente prático para o envio de lembretes e anotações diversas, por exemplo.

Até pouco tempo atrás, era comum que os usuários criassem grupos nos quais eram os únicos membros, justamente para que pudessem fazer esses envios.

6. Deixar o status oculto para algumas pessoas

Na hora de postar algo nos status, o usuário pode escolher se a visualização deve ser mantida para todos os usuários, ou se apenas algumas pessoas podem ver o que foi postado.

E outro recurso voltado para a privacidade.

7. A realização de ligações com dezenas de pessoas

Por fim, quem precisa fazer uma ligação em grupo para resolver algo pessoal ou voltado para o trabalho também encontra apoio neste app.

Atualmente, ele permite que cada chamada tenha até 32 participantes.

As novidades do WhatsApp são constantes

Quem costuma usar o WhatsApp realmente com frequência já deve ter notado que o lançamento de novas funcionalidades dentro do app é frequente.

Ainda no que diz respeito ao status, por exemplo, já é possível enviar conteúdos em áudio, deixando a experiência mais divertida.

