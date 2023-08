Férias de graça: Grécia oferece benefício a turistas nestas condições

Férias gratuitas na Grécia? No contexto da devastação causada pelos incêndios que tomaram conta da ilha grega de Rodes em julho, surge uma luz de esperança para os turistas que tiveram suas férias interrompidas. O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, prometeu na última quarta-feira (2), durante uma entrevista à rede britânica ITV, uma semana de férias gratuitas para esses turistas na primavera ou no outono do próximo ano.

Os turistas afetados pelos incêndios em Rodes terão uma semana de férias grátis na Grécia no próximo ano. Foto: divulgação

Grécia oferece férias grátis para estas pessoas

Os incêndios na ilha de Rodes ocorreram em meio a uma intensa onda de calor e foram agravados por fortes ventos, começando em 18 de julho e persistindo por dez dias. Segundo dados do observatório europeu Copernicus (EMS), a calamidade atingiu cerca de 17.770 hectares no sul desta ilha, famosa por seu apelo turístico e situada no Mar Egeu, sudeste da Grécia.

A situação alarmante na ilha levou à evacuação de aproximadamente 20.000 pessoas na noite de 23 de julho, conforme divulgado pelas autoridades de Atenas. Esses evacuados eram majoritariamente turistas que haviam escolhido Rodes como destino de suas férias. Inicialmente, os bombeiros haviam informado que o número de evacuações atingia 30.000.

A gravidade do incêndio fez com que empresas do ramo de viagens, como a TUI, líder mundial em turismo, e a companhia aérea britânica Jet2, suspendessem seus voos para Rodes. Posteriormente, ambas as empresas enviaram aviões vazios para ajudar na retirada dos turistas afetados pelos incêndios na ilha.

Os incêndios em Rodes trouxeram preocupações significativas para o país sobre as possíveis repercussões no setor de turismo, uma peça-chave na economia grega. Como parte de uma estratégia para enfrentar essas preocupações e estimular o retorno dos turistas à ilha, operadores turísticos gregos recentemente iniciaram uma campanha nas redes sociais denominada “Rodes é um destino seguro”.

Revertendo as consequências do desastre

A promessa do primeiro-ministro grego de oferecer uma semana de férias gratuitas em Rodes no próximo ano é uma tentativa adicional de reverter as consequências dos incêndios na indústria do turismo da ilha. A medida pretende compensar os turistas que foram forçados a interromper suas estadias em Rodes devido aos incêndios, e, ao mesmo tempo, busca incentivar o retorno desses visitantes, reforçando a imagem de Rodes como um destino seguro para turistas do mundo todo.

É uma iniciativa que sinaliza para o mundo que, apesar das dificuldades enfrentadas, a ilha de Rodes, um dos mais belos destinos turísticos da Grécia, está pronta para receber novamente os visitantes, oferecendo a eles uma experiência de férias inesquecível.

