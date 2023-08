11 ERROS que todo mundo comete ao preparar uma salada

Montar uma salada pode parecer simples, mas a escolha dos ingredientes, sua conservação e higienização correta são fundamentais para garantir que ela forneça os nutrientes essenciais e contribua para uma alimentação equilibrada. Confira logo abaixo, os 11 erros comuns na preparação de uma salada e como torná-la mais nutritiva sem abrir mão da variedade no sabor, textura e cor.

Confira 11 erros que você comete ao preparar uma salada. | Foto: Tania Melnyczuk / Unsplash

Saudável do jeito certo

Há quem passe a comer uma gama de vegetais buscando ter uma vida mais saudável, assim como existem os que não são tão fãs, mas precisam comer uma farta salada se querem realmente emagrecer e entrar em forma para o verão.

No entanto, o preparo de uma salada pode não ser tão simples como a maioria pensa, ao apenas ‘juntar’ variedades de folhas e demais vegetais sem tomar cuidado com a escolha dos ingredientes, sua conservação e higienização correta, que são fundamentais para garantir que o saudável prato forneça os nutrientes essenciais. Saiba logo abaixo as melhores dicas para fazer do jeito certo a sua salada,

Aprenda 11 dicas para a salada ideal

1- Acrescente fonte de gordura

Incluir uma fonte de gordura é importante, pois ajuda na absorção de nutrientes e aumenta a sensação de saciedade. Prefira fontes de gorduras “boas”, como abacate, azeite extravirgem, óleos vegetais não processados, nozes, castanhas e sementes. Evite gorduras saturadas, trans e óleos vegetais processados, como frituras de imersão, produtos industrializados e laticínios integrais e de origem vegetal.

2 – Fuja dos molhos industrializados

Evite usar molhos prontos, pois muitos deles contêm aditivos, corantes, conservantes, sal e açúcar em excesso. É melhor preparar os temperos em casa, com ingredientes frescos e naturais, ou ler os rótulos e escolher os que possuam menos ingredientes.

3 – Não é qualquer queijo

Cuidado com os queijos gordurosos, pois apesar de saborosos, eles possuem alto teor de gordura. Consuma com moderação e procure equilibrar com queijos de menor teor de gordura, como cottage, ricota ou branco. Dê preferência aos queijos mais naturais e com menor teor de sódio.

4 – Limpeza é fundamental

Higienize os vegetais adequadamente, lavando-os em água corrente para eliminar resíduos. Uma solução de água sanitária e água filtrada pode ser usada para desinfetar as folhas. Certifique-se de secar os alimentos após o enxágue para preservar o sabor dos temperos.

5 – Capriche na montagem

Ao montar a salada, procure incluir diversos elementos, como folhas verdes frescas, vegetais coloridos, fonte de proteína, carboidratos complexos e uma fonte de gordura saudável. Use ervas frescas, especiarias, suco de limão ou vinagre para dar sabores extras. Distribua os ingredientes de forma equilibrada para garantir todos os nutrientes na salada.

6 – Cuidado com o sal

Evite exagerar no sal, pois seu consumo excessivo pode causar problemas de pressão arterial e doenças cardiovasculares. Use temperos naturais, como limão, pimenta, ervas e cúrcuma, para realçar o sabor dos alimentos.

7 – Nem toda proteína é bem-vinda

Evite colocar carnes processadas e embutidos, pois eles contêm muito sódio e gorduras saturadas, associadas a problemas de saúde. Faça escolhas mais saudáveis e variadas para a proteína na salada.

8 – Abuse das variedades

Varie nos ingredientes para obter mais benefícios na salada. Escolha diferentes tipos de verduras, legumes, grãos e proteínas para ampliar a gama de nutrientes e tornar a salada mais atrativa e saborosa.

9 – As proteínas do bem

Incluir proteínas na salada é importante para promover saciedade e ajudar a controlar o apetite. Opte por ovos cozidos, frango cozido, salmão ou atum, tofu, grão-de-bico, nozes e sementes.

10 – Saiba armazenar da forma correta

Armazene adequadamente a salada para minimizar a perda de nutrientes. Use recipientes herméticos na geladeira e adicione ingredientes delicados apenas na hora de servir.

11 – Menos crouton, por favor

Cuidado com o excesso de croutons, pois geralmente são feitos com carboidratos refinados e podem ser calóricos. Se optar por usá-los, faça-o com moderação e escolha opções mais saudáveis e nutritivas.

Ponha em prática!

Se você anotou todas as dicas, está na hora de colocar as mesmas em prática, não é mesmo? Se você seguir esses conselhos simples, porém importantes, com certeza pode preparar saladas mais nutritivas, saborosas e equilibradas, garantindo todos os benefícios para a sua saúde.

