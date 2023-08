Como ele conheceu TODOS os países do mundo em 10 anos sem entrar em um avião

Após uma incrível jornada de 10 anos, o dinamarquês Torbjørn “Thor” Pedersen finalmente concluiu sua volta ao mundo, visitando os 203 países do globo, sem jamais utilizar um avião. O feito foi oficializado em 23 de maio, quando ele pisou nas Maldivas, o último país que faltava em sua lista. Saiba mais sobre a inspiradora expedição do viajante logo abaixo.

Dinamarquês Torbjørn “Thor” Pedersen finalmente concluiu sua volta ao mundo, visitando os 203 países do globo, sem jamais utilizar um avião. | Foto: Reprodução / Instagram

Volta ao mundo em 10 anos

Conhecer muitos países ao redor do planeta é o sonho da maioria das pessoas que aprecia uma boa viagem, seja para conhecer novas culturas, como para apreciar belas paisagens e exóticas culinárias locais. No entanto, conhecer todos os países do mundo é uma façanha que poucos conseguem.

Torbjørn “Thor” Pedersen, um dinamarquês de 44 anos, finalmente concluiu sua volta ao mundo, visitando os 203 países do globo, sem jamais utilizar um avião. O feito foi oficializado em 23 de maio, quando ele pisou nas Maldivas, o último país que faltava em sua lista. No entanto, a celebração aconteceu na última quinta-feira (27), quando ele finalmente retornou à Dinamarca.

Em seu Instagram, Thor expressou sua gratidão pelo apoio inabalável que o tornou a primeira pessoa a visitar todos os países do mundo sem voar. Na chegada a Aarhus, Dinamarca, a bordo do navio de carga MV Milan Maersk, o viajante escandinavo e embaixador da Cruz Vermelha Dinamarquesa se disse impressionado com o carinho e recepção calorosa de mais de 100 pessoas, incluindo familiares, amigos, fãs e seguidores.

Ele compartilhou sua experiência ao completar o trajeto marítimo de 33 dias, passando pela Malásia (para onde voltou após as Maldivas) e Sri Lanka, até chegar finalmente à Dinamarca. Thor explicou que voltar para casa de navio teve um sentido histórico, permitindo que as pessoas pudessem ver o horizonte, levantar-se e acenar enquanto ele descia a passarela, o que considerou a forma apropriada de concluir o projeto.

Aventuras devidamente documentadas

Ao longo desses dez anos de aventura, Thor seguiu algumas regras básicas, como passar pelo menos 24 horas em cada país, não retornar para casa antes de completar o percurso e tentar gastar apenas US$ 20 por dia. Ele documentou toda a jornada em seu blog “Once Upon a Saga” e nas redes sociais.

Turismo acabou em casamento

O dinamarquês relata que enfrentou uma série de desafios, como demoras para conseguir vistos e caronas, mudanças de rota e a pandemia que o obrigou a permanecer por dois anos em Hong Kong.

Durante esse período, Thor também encontrou o amor, casando-se com Le enquanto estava em Hong Kong e depois oficializando a união em uma praia paradisíaca em Vanuatu. Agora, com o término dessa épica jornada, o viajante ainda não sabe quais serão seus próximos passos e reconhece que passará por um enorme ajuste após mais de 3.500 dias vivendo essa aventura única.

