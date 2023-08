Empresa de brinquedos procura jogador criativo e oferece R$ 21 mil por semana

A fabricante de brinquedos Mattel anunciou que está buscando um novo profissional para promover a nova versão do lendário jogo de cartas Uno. A Empresa promete pagar ao novo funcionário um salário semanal simplesmente inacreditável. No entanto, nem tudo nesse trabalho dos sonhos é um mar de rosas. Saiba mais detalhes sobre a vaga logo abaixo.

Mattel busca jogador para promover novo Uno com salário de R$ 21 mil por semana. | Foto: Reprodução / Instagram

Emprego dos sonhos

Seja quando era apenas uma criança, seja quando já era ‘grandinho’, certamente você já se imaginou trabalhando em um lugar onde você estaria sendo pago para se divertir, fazendo o que mais gosta nas horas de lazer, certo? E se contássemos que esse trabalho existe e paga mais de R$ 20 mil…POR SEMANA?

A Mattel, famosa fabricante de brinquedos responsável pelas bonecas Barbie e os carrinhos Hot Wheels, está procurando um novo funcionário para promover sua mais recente edição do jogo de cartas Uno. A vaga em questão é para o cargo de “Chefe dos Jogadores de Uno”.

O ‘especialista’ em Uno

De acordo com o anúncio, que foi publicado no perfil do jogo no TikTok na última terça-feira (1º), os interessados devem gravar um vídeo de apresentação respondendo quatro perguntas específicas da Mattel. As perguntas incluem: “Qual é a sua melhor memória jogando Uno?”; “Qual foi a sua melhor jogada usando o ‘card reverso’?”; “Por que você acredita ser a pessoa certa para ser o ‘Chefe dos Jogadores de Uno’?” e “Qual é a sua versão favorita do Uno?”.

O salário para o novo contratado será de US$ 4.444 por semana, aproximadamente R$ 21,6 mil. Como o período de trabalho é de 4 semanas, o total a ser recebido será de US$ 17.777, cerca de R$ 86,7 mil.

A carga horária será de quatro horas diárias, e o trabalho será realizado em um edifício em Nova York, nos Estados Unidos. É necessário que os candidatos sejam maiores de 21 anos de idade e que morem nos Estados Unidos.

Leia mais: “Especialistas em dormir”: empresa brasileira busca testadores de colchões e paga R$ 5 mil

A função do cargo

A função principal do “Chefe dos Jogadores de Uno” incluirá a criação de conteúdos para as redes sociais, a participação em entrevistas e o desafio de pessoas desconhecidas para jogar a nova versão do clássico “Uno”, que agora utiliza peças ao invés de cartas.

Como nem tudo pode ser moleza, além disso, o novo funcionário também terá a responsabilidade de realizar tarefas que envolvam ficar sentado por longos períodos, levantar e carregar objetos pesados com até 22 quilos, além de montar mesas e tendas do jogo no local.

A iniciativa da fabricantes de brinquedos Mattel para preencher essa vaga acontece após o filme “Barbie”, dirigido por Greta Gerwig, ter alcançado um grande sucesso em sua estreia em 2023, arrecadando US$ 155 milhões (R$ 734,7 milhões) apenas nos Estados Unidos e US$ 337 milhões (R$ 1,6 bilhão) mundialmente. Para quem não sabe, foi a Mattel quem criou a lendária boneca mais famosa do planeta.

Leia também: Sobrando VAGAS! 10 profissões que faltam pessoas para trabalhar