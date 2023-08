Cabelos brancos? Mistura de alecrim com pimenta promete efeitos incríveis

Seja por questão genética ou com a chegada da idade, a verdade é uma só. Os cabelos brancos incomodam muita gente que os tem. No entanto, foi descoberto que uma mistura que utilizar o alecrim e a pimenta preta pode escurecer os fios do cabelo, tendo resultados impressionantes em cabelos grisalhos. Saiba mais detalhes sobre a receita logo abaixo e aprenda como fazer.

Mistura de alecrim e pimenta ajudam a escurecer cabelos e diminuir fios brancos. | Foto: montagem / Pexels

Natureza aliada da vaidade

Para quem já tem cabelos grisalhos, as alternativas não são muitas atualmente. Muitos recorrem a tintuas de cabelos, as quais contém fortes produtos químicos que mais agridem o cabelo do que tratam do mesmo. No entanto, se você deseja escurecer seu cabelo de forma econômica, sem danificar os fios e ainda por cima em casa, uma alternativa é experimentar a tintura antigrisalhos de alecrim e pimenta, que promete trazer bons resultados.

Entretanto, é fundamental ter cautela e consultar previamente um dermatologista, especialmente se você possui alergias ou couro cabeludo sensível. A prevenção é sempre o primeiro passo.

Os ingredientes e seus benefícios

O alecrim e a pimenta apresentam diversos benefícios para o cabelo. De acordo com estudos de diversos dermatologistas, o alecrim é conhecido por estimular o crescimento dos fios, sendo comparado ao minoxidil, um medicamento utilizado no tratamento da alopecia androgenética. Além disso, o alecrim disfarça os fios grisalhos, previne o envelhecimento capilar e controla a oleosidade e a caspa.

Enquanto a pimenta proporciona benefícios antissépticos, antioxidantes e antibacterianos para os cabelos, além de contribuir para a nutrição da pele e dos fios devido ao seu conteúdo de vitaminas e oligoelementos. A pimenta também auxilia na prevenção do envelhecimento capilar, ajudando a combater os cabelos grisalhos e, por seu tom escuro, é capaz de tingir os fios brancos.

Aprenda a fazer a mistura

A seguir, mostraremos como fazer a tintura de alecrim e pimenta para cabelos grisalhos. Para preparar a tintura, você vai precisar de uma xícara de iogurte natural, pimenta preta moída e uma xícara de alecrim ou óleo essencial de alecrim.

Primeiro, ferva o alecrim em uma xícara de água até que ela adquira uma coloração escura e reduza, para que possa absorver todos os benefícios da erva. Em seguida, retire do fogo e deixe esfriar por algumas horas. Depois disso, misture todos os ingredientes de forma homogênea em um recipiente até obter uma pasta cinza.

Para aplicar a tintura, divida o cabelo em mechas e comece a partir das raízes, seguindo até as pontas, como faria com uma tinta tradicional. Massageie o couro cabeludo com a mistura e deixe-a agir por uma hora. Após o tempo de pausa, lave o cabelo com um xampu neutro. É importante ressaltar que esse remédio natural deve ser utilizado com moderação, sendo recomendado no máximo duas vezes por semana como medida de precaução.

