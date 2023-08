Acaba HOJE (5), mas ainda dá tempo de resgatar R$ 1.320,00 esquecido na Caixa

Ei, se você tem direito do Pis/Pasep saiba que o tempo está acabando para conseguir resgatar esse abono, termina hoje (5/08). Lembrando que esse resgate é referente ao R$ 25,4 bilhões das cotas do PIS/Pasep através do aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Conforme as informações da Caixa Econômica Federal, são mais de 10,5 milhões de trabalhadores que tem saldo disponível, até os herdeiros podem acessar esses valores de parentes falecidos. Esse dinheiro pode ser retirado pelo app do FGTS através da internet.

O banco da Caixa ainda compartilhou que o acesso aos valores vai ocorrer totalmente online e logo na primeira tela do app vai mostrar a informação do saldo disponível para realizar o saque.

Veja como resgatar o dinheiro da Caixa.

Quem tem direito de receber esse abono?

Muitas pessoas ainda têm dúvida de quem tem direito de receber. Ele é um direito para a pessoa que trabalhou com carteira assinada, tanto na iniciativa privada ou como servidor público entre os anos de 1971 e 1988 e que ainda não tenha feito a retirada desse dinheiro.

Ou seja, a média do valor é de R$ 2.300, porém temos que ressaltar que o valor vai depender de quanto tempo o trabalhador exerceu atividade no mercado formal no período de 1971 a 1988. Se caso foi somente por um ano (12 meses) o saldo vai ser menor, mas se caso foi por todo o período o saldo vai ser maior.

Tudo vai depender do salário que o trabalhador recebia na época e do tempo de trabalho com suas correções.

Como fazer o saque do PIS/Pasep?

Para fazer a retirada do valor, os beneficiários precisão seguir esse passo a passo:

Baixar o aplicativo do FGTS

Insira o CPF e senha de acesso, e depois clique nas imagens solicitadas; depois vá em “Entrar”

Na tela inicial, aparecerá a mensagem “Você possui saque disponível”

Em seguida, clique em “Solicitar o saque do PIS/Pasep”

Escolha se quer crédito em conta ou fazer a retirada presencial

Verifique seus dados; se tiver tudo correto, clique em “Confirmar saque”

Pronto! O seu saque já foi feito. Devemos destacar que é possível também indicar uma conta em qualquer banco para conseguir receber esses valores.

Saque presencial

Como foi destacado acima, os herdeiros do trabalhador que tem direito à cota também podem ter acesso ao dinheiro, no entanto precisam acessar o app FGTS e fazer essa solicitação de retirada, é só clicar na opção “Meus Saques”.

Depois é preciso clicar em “outras situações de saque”, e logo em seguida clique em “PIS/Pasep – Falecimento do Trabalhador”, lembrando que tem que enviar documentos.

