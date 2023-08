Governo bloqueou seu Bolsa Família? Passo a passo para voltar a receber

O benefício do Bolsa Família é oferecido pelo Governo Federal às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, em estado de pobreza e extrema pobreza. Existem também algumas ocasiões que podem causar o bloqueio do benefício por mais que a família esteja dentro dos requisitos do programa.

Acompanhe a leitura para saber o que pode causar o bloqueio do Bolsa Família e como voltar a receber esse benefício.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que acontece o bloqueio no Bolsa Família?

O programa Bolsa Família tem uma duração temporária, ou seja, enquanto a família permanecer em condição de vulnerabilidade (baixa renda) vão continuar recebendo. As famílias param de receber o benefício quando deixam de estar dentro dessas regras ou não atualizam o cadastro no CadÚnico (Cadastro Único), que é utilizado para analisar a entrada e manutenção das famílias dentro do programa.

Vale ressaltar que também tem os critérios de:

Vacinação

Frequência escolar

Acompanhamento de saúde para os beneficiários

Tudo isso precisa ser seguido para continuar no programa.

Bolsa Família foi bloqueado, o que fazer?

Quando acontece de o benefício ser bloqueado, o beneficiário é notificado pelo aplicativo do Caixa Tem ou pelo aplicativo Bolsa Família. É uma das causas desse bloqueio é a falta de atualização cadastral no CadÚnico, que é uma das partes mais importante.

Ou seja, se o seu benefício for bloqueado você pode ir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próxima da sua cidade para fazer essa atualização cadastral da família. Vale ressaltar que o prazo de desbloqueio do benefício tem em média de 90 dias. Caso esse bloqueio ocorra mesmo que a família tenha direito ao saldo, elas são pagas as mensalidades retroativas.

Outro ponto que também causa o bloqueio é o aumento de renda. Hoje em dia, para conseguir receber do programa a renda por pessoa da família deve ser no máximo de R$ 218,00. Se a sua renda tiver ultrapassado o limite do programa, mas esteja no máximo em meio salário-mínimo (R$ 660) por pessoa, a família entra na nova regra de proteção.

Nova regra de proteção do Bolsa Família

Essa nova regra permite a continuação do benefício por até 2 anos, se a renda por pessoa ficar abaixo de meio salário, no entanto reduz o valor do benefício pela metade. Essa regra evita que o benefício seja cortado imediatamente e oferece suporte para as famílias que conseguiram voltar para o mercado de trabalho.

Calendário do Bolsa Família Agosto

Normalmente, o pagamento do programa costuma acontecer nas duas últimas semanas de todo mês. As datas são organizadas através o final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Neste mês de agosto os pagamentos vão acontecer entre os dias 18 a 31 de agosto, conforme o calendário. Veja abaixo:

Número final do NIS Data de pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

