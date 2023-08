Alexa pode vigiar sua casa contra invasores; veja como

Coloque a Alexa para vigiar sua casa – Na vanguarda da tecnologia, a Amazon adicionou recentemente uma nova função de segurança à sua assistente virtual Echo, a Alexa Guard. Este recurso foi criado para monitorar o ambiente residencial de seus usuários, acionando um sistema de alertas quando detecta ruídos incomuns, como o estilhaçar de vidro ou um alarme de incêndio. No entanto, esse novo recurso está, por enquanto, disponível apenas para um grupo de testes selecionado nos Estados Unidos.

A Alexa Guard é uma função inovadora que permite ao dispositivo vigiar a residência e enviar notificações em caso de invasões ou perigos. Foto: divulgação

Alexa tem nova função para vigiar residências

A Alexa Guard, que representa um avanço na segurança doméstica assistida por inteligência artificial, é um complemento à funcionalidade das assistentes virtuais Echo da Amazon. Através dessa nova função, os dispositivos podem “vigiar” a casa do usuário contra possíveis invasões e outras ameaças. Quando a Alexa Guard é ativada, o dispositivo Echo está sempre em alerta, detectando sons específicos que podem indicar perigo. Ao identificar esses ruídos, o aparelho prontamente envia uma notificação ao proprietário da residência.

Vale ressaltar que a Amazon, em sua perspicácia, garantiu que a Alexa Guard possa funcionar de forma autônoma, sem a necessidade de dispositivos adicionais. As assistentes virtuais Echo estão sempre no “modo de escuta”, o que torna possível essa vigilância constante, embora esta característica tenha gerado algumas controvérsias devido a preocupações com a privacidade.

Para ativar a Alexa Guard, o usuário precisa configurar o dispositivo Echo e estabelecer um comando de voz, como “Alexa, estou saindo”. Ao reconhecer essa frase, a assistente virtual entra em modo de alerta, monitorando os sons da residência.

Além disso, a Amazon também pensou naqueles usuários que já possuem lâmpadas inteligentes em suas casas. Estes dispositivos podem ser integrados à Alexa Guard, criando uma sensação de presença ao alternar o acendimento e o apagamento das luzes. A empresa destaca que a inteligência artificial por trás desse recurso faz com que a sequência de luzes pareça natural, dando a impressão de que alguém está em casa.

Mas a Amazon foi além e pensou em integrar a Alexa Guard a sistemas de segurança residencial já estabelecidos, como os da ADT e Ring. Esta integração permite que o usuário controle a segurança de sua casa apenas com comandos de voz. Para viabilizar essa integração, a Amazon disponibilizou um código API para que desenvolvedores dessas empresas possam criar softwares específicos para a Amazon Echo.

Função limitada

No entanto, é importante frisar que essa funcionalidade avançada de segurança doméstica ainda não está disponível para todos. A Amazon está testando a Alexa Guard com um grupo selecionado de usuários nos Estados Unidos. Ainda não há uma data definida para a expansão do recurso para outros mercados, incluindo o Brasil.

Contudo, usuários brasileiros que tenham interesse na função podem se antecipar e solicitar um alerta para quando o recurso estiver disponível em nosso país. Para isso, é necessário acessar o Alexa App, clicar em “Settings” e em seguida em “Guard”. Uma vez nesse menu, basta selecionar “Notify Me When Available” (Notificar quando estiver disponível). Dessa forma, os usuários poderão se manter atualizados sobre os avanços e lançamentos da Amazon no campo da segurança residencial assistida por inteligência artificial.

