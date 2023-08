Novos brasileiros receberão o Vale Gás em agosto; veja a lista

O Benefício Vale-gás, é pago a cada dois meses e, para a felicidade dos beneficiários, ele está de volta! Em agosto de 2023, o benefício será repassado para mais de 5,6 milhões de famílias. Os pagamentos começam no dia 18 de agosto de 2023, e se estendem até o dia 31 de agosto de 2023. O valor do auxílio corresponde ao valor médio do botijão de 13 kg é calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No mês passado o valor foi de R$109,00.

O cronograma de pagamentos segue uma ordem estipulada pelo último número de Número de Identificação Social (NIS), seguindo o calendário do Bolsa Família. Assim, todos os que estão inscritos no Bolsa Família recebem o vale-gás, além dos inscritos no CadÚnico, sistema do governo que inclui beneficiários para programas sociais. Para isso, é necessário que esteja dentro dos requisitos, ou seja:

Possuir renda mensal total igual ou inferior a meio salário mínimo per capita, incluindo recursos provenientes de programas sociais;

Tem na composição familiar um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), esteja ou não inscrito no CadÚnico.

Lembrando que o benefício é destinado especialmente às mulheres vítimas de violência doméstica e alguns outros grupos mais vulneráveis. Segundo a Caixa, “A cada dois meses serão selecionadas, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas para receber o benefício”.

Como se inscrever no Vale-gás?

Para se inscrever no Vale-gás é necessário ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou outra unidade de atendimento em seu município de sua localidade. Caso esteja regular sua inscrição, o repasse acontece pelo Caixa T

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Como será o pagamento do vale gás?

O Responsável Familiar (RF) do Auxílio Gás terá o benefício depositado em conta digital ou bancária.

Se o RF não tiver acesso a nenhuma das contas oferecidas, será criada uma conta de poupança digital social, quando possível.

Podem retirar o valor nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, usando o mesmo cartão e senha que já utilizam para o Auxílio Brasil (Bolsa Família).

O pagamento do Auxílio Gás será realizado ao RF, com prioridade para as mulheres, caso elas sejam indicadas no Cadastro Único.

Para famílias não registradas no Cadastro Único que recebem o BPC, o pagamento será feito ao titular do benefício ou ao seu Responsável Legal.

