Você pode controlar estes 6 objetos com o celular e não sabia

Como controlar objetos pelo celular – A nova onda de aparelhos inteligentes, ou “smart”, está revolucionando a forma como os consumidores interagem com os dispositivos em suas casas, trazendo praticidade e otimização para a rotina diária. Isso é possível graças à capacidade de conexão desses aparelhos com smartphones através de tecnologias como Bluetooth e Wi-Fi, permitindo que sejam controlados à distância por meio de aplicativos especializados. Entre esses softwares, destaca-se o SmartThings da Samsung, que se propõe a ser uma solução simplificada para o gerenciamento de produtos compatíveis.

Através do app SmartThings, é possível controlar a lâmpada inteligente diretamente do celular, ajustando cores e horários de acionamento. Foto: divulgação

Use apenas o celular para controlar sua casa

O SmartThings da Samsung é uma plataforma de integração de dispositivos inteligentes que possibilita aos usuários programarem funções remotamente e até mesmo criarem rotinas para controlar vários aparelhos de uma vez só. Este aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS) e sem custo de download, é compatível com uma ampla gama de eletrodomésticos, desde máquinas de lavar até televisores.

Uma das funcionalidades que podem ser controladas pelo SmartThings são as lâmpadas inteligentes, dispositivos que trazem uma nova dimensão de praticidade para a iluminação doméstica. Os usuários podem controlar essas lâmpadas diretamente pelo celular, com a possibilidade de ajustar a iluminação direta ou indireta, spots e luminárias dos mais variados modelos. Além das operações básicas de ligar e desligar as lâmpadas, os usuários podem programar os dispositivos para ligar automaticamente em horários específicos. Além disso, os modelos com iluminação RGB oferecem a capacidade de ajustar as cores pelo aplicativo.

A Samsung também permite o controle de câmeras de segurança inteligentes por meio do SmartThings. Com a integração com a rede Wi-Fi da residência, os usuários podem conectar-se ao sistema de câmera e usufruir de suas funcionalidades diretamente pelo celular. Dependendo do modelo da câmera, é possível não apenas visualizar as imagens capturadas, mas também interagir com funções como alto-falante e movimentação de ângulos. A plataforma também oferece acesso aos registros de gravações feitos pelos dispositivos de segurança.

O SmartThings ainda proporciona controle remoto sobre as fechaduras inteligentes, dispositivos que apresentam um sistema de segurança avançado que trava a porta e requer o desbloqueio por senha ou impressão digital do usuário. Com o aplicativo da Samsung, é possível gerenciar a entrada sem chave, a permissão de acesso a outros usuários, o registro de uso e até compartilhar as “e-keys” – chaves digitais para os usuários acessarem o local.

Outros eletrodomésticos compatíveis

Além desses, uma variedade de eletrodomésticos inteligentes pode ser gerenciada através do SmartThings. Alguns modelos de geladeiras, por exemplo, podem ser ajustados remotamente para receber novos produtos enquanto o usuário ainda está no supermercado. O aplicativo também pode controlar fogões, fornos, micro-ondas e máquinas de lavar roupa, trazendo praticidade e simplicidade para a rotina diária.

A Samsung não se limitou a eletrodomésticos convencionais e também integrou ar-condicionados à lista de dispositivos controláveis pelo SmartThings. Essa funcionalidade permite que os usuários programem o funcionamento dos aparelhos e até mesmo os liguem enquanto ainda estão na rua, garantindo um ambiente climatizado ao chegar em casa. Além dos controles básicos, o aplicativo também pode fornecer um relatório de consumo de energia do ar-condicionado.

Por fim, os robôs aspiradores inteligentes também são compatíveis com o SmartThings. Com esses dispositivos, os usuários podem programar o funcionamento do robô para uma limpeza mais eficiente. O aplicativo também permite o controle remoto do dispositivo e emite notificações sobre quando realizar a manutenção do produto.

Sendo assim, o SmartThings da Samsung expande a fronteira do controle remoto e da automação residencial, permitindo que os usuários gerenciem uma vasta gama de dispositivos inteligentes diretamente de seus smartphones. Com essa inovação, a Samsung está liderando o caminho para um futuro em que a casa inteligente será a norma, e não a exceção.

